¿Todavía sin smartwatch? Estrena un Xiaomi con la última tecnología por menos de 75€

Noticias relacionadas Los 10 mejores pulsómetros o medidores de frecuencia cardiaca del 2024

¿Todavía no tienes un smartwatch? Podríamos decir que es uno de los dispositivos electrónicos del momento, porque en los últimos años han reemplazado a los relojes de toda la vida con una pequeña pantalla y funciones inteligentes. Desde un smartwatch podemos controlar todas las funciones de salud, medir los parámetros más importantes de un entrenamiento, responder llamadas, mensajes y hasta utilizar el GPS sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo.

Así que si todavía no has probado estos dispositivos, puedes hacerlo sin necesidad de ser deportista, es suficiente con llevar una vida activa. Y uno de los mejores modelos de gama media del mercado a un precio razonable es el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5, ahora rebajado en Amazon un 32%. Cuesta menos de 75€, ¡pero solo por poco tiempo!

Lo que más nos gusta de este reloj Xiaomi

Pantalla AMOLED de 2,07'' que se ve perfectamente incluso a pleno sol.

Llamadas Bluetooth con cancelación de ruido gracias a su doble micrófono integrado.

Hasta 24 días de batería para olvidarte del cargador.

Controla los datos de salud más importantes (ritmo cardíaco, sueño, SpO2, estrés y más).

¿Cómo es el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5?

smartwatch Xiaomi Redmi Watch

El smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 es un reloj inteligente elegante y funcional. De hecho, los usuarios que ya lo han probado consideran que es uno de los más equilibrados del mercado. ¿El motivo? Tiene tecnología de alta gama a un precio muy accesible (ahora todavía más).

La pantalla AMOLED grande aprovecha el 82% del frontal, tiene una tasa de 60 Hz, permite mantener conversaciones directamente desde la muñeca y es muy completo a nivel de salud. Pero lo que más nos gusta es su autonomía, que es resistente al agua y compatible con Alexa. ¡Un chollo!

Reseñas del Xiaomi Redmi Watch 5

Esto es lo que opinan algunos usuarios que llevan ya semanas con el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 en su muñeca:

"Tiene una muy buena relación calidad-precio. La batería tiene buena duración, múltiples mediciones y cumple con todas las expectativas".

"Este reloj es una bestia. Es bien bonito, se adapta bien a la muñeca, es económico y tiene muchas funciones. La batería le dura hasta 24 días".

"Llevo dos meses con este reloj y es una pasada. La pantalla se ve de lujo y la batería dura más que el resto".

¿Quieres este smartwatch Xiaomi? Aprovecha que ahora está rebajado a menos de 75€ en Amazon, porque sus prestaciones merecen mucho la pena y además te ayuda a mejorar tus hábitos. ¡Nos encanta!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.