Protege tu casa y controla lo que ocurre desde el móvil: así es la cámara de seguridad Blink en oferta en Amazon

Si piensas en las alternativas que hay en el mercado para controlar lo que ocurre dentro de casa, ¿qué opciones se te ocurren? Seguramente, una alarma o alguna cerradura reforzada, pero hay más. De hecho, las cámaras de seguridad inteligentes son cada vez más completas, vienen con mejor tecnología y están presentes en más hogares para controlar lo que ocurre dentro y fuera.

Es más, el sistema de 4 cámaras inteligentes Blink Outdoor 4 lleva ya varios meses arrasando en ventas en Amazon, y no nos extraña por las prestaciones tan top que tiene. Además, hay un motivo mejor para comprarla, y es que el pack está rebajado un 55% solo por tiempo limitado (costaba 275€ y ahora lo puedes conseguir por menos de 125€).

Puntos fuertes de esta cámara de seguridad inteligente

Autonomía de 2 años son solo 2 pilas AA (y opción de ampliarla a 4 años).

Calidad de vídeo HD 1080p de día y visión nocturna por infrarrojos.

Audio bidireccional para hablar y escuchar como si estuvieras allí.

Detección de movimiento optimizada y alertas en el móvil en tiempo real.

Cámara de seguridad Blink Outdoor 4

blink outdoor

La cámara de seguridad Blink Outdoor 4 es el lanzamiento más completo y moderno de la marca. Incluye un nuevo sistema de visión artificial que es capaz de distinguir con una alta precisión entre personas, animales u objetos, así que no tendrás que preocuparte de nada si tienes mascotas en casa.

Por otro lado, la cámara Blink en oferta en Amazon incluye zonas de privacidad configurables y como en el pack vienen 4 cámaras, podrás colocarlas en distintas habitaciones e incluso en algún espacio exterior si vives en una casa grande. Tan sencillo como poner las pilas, vincular la cámara con tu móvil desde su app y colocarla donde quieras. Sin instalaciones ni cables.

Ideas para sacarle partido a la cámara Blink en oferta

Literalmente, esta cámara de seguridad inteligente rebajada está pensada para que la coloques en el rincón que quieras. Eso sí, la mayoría de usuarios la utilizan para:

Controlar quién se acerca a la puerta y recibir alertas si alguien llama o se mueve cerca.

Vigilar a las mascotas cuando estás fuera e incluso hablar con ellas para tranquilizarlas.

Tener controlados a los niños mientras juegan en el jardín o en alguna habitación.

Comunicarte con los repartidores si te llega un paquete y no estás en casa para recibirlo.

Cuidar a familiares mayores, sin invadir su intimidad.

En viviendas vacacionales o segundas residencias para asegurarte de que todo está en orden.

Y tú, ¿qué uso le vas a dar a esta cámara de seguridad inteligente Blink? La buena noticia es que tiene tantas posibilidades que cualquier familia puede encontrar una utilidad, sean como sean sus necesidades. Aprovecha que ahora cuesta menos de 125€ en Amazon, ¡una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.