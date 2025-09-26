¡Alerta chollo!: estrena una barra de sonido Xiaomi por menos de 30€ en PcComponentes (antes 100€)

Si te has comprado una tele nueva hace poco, seguro que disfrutas de la mejor calidad de imagen posible y de los últimos avances en tecnología. Pero... ¿el sonido acompaña? La mayoría de altavoces integrados suelen ser bastante justos y no tienen demasiada fuerza en las voces ni en los graves. Por eso, la solución de miles de hogares es añadir una barra de sonido para hacer la experiencia mucho más inmersiva.

Lo vas a agradecer si te gusta ver pelis, series y deportes, incluso si juegas a videojuegos, porque la diferencia entre tenerla y no es abismal. Además, no te va a dar tiempo a pensártelo mucho cuando fiches la barra de sonido Xiaomi Soundbar 2.0 que PcComponentes acaba de rebajar a menos de 30€ (antes costaba 100€). ¡Vas a alucinar!

Puntos fuertes de esta barra de sonido

Sonido claro y definido gracias a sus dos altavoces de rango completo (2x15W).

Diseño minimalista y elegante en acabado negro mate.

Conectividad versátil con Bluetooth 5.3, AUX, óptico y SPDIF.

Fácil instalación: colócala bajo el televisor o móntala en la pared con el soporte incluido.

Por qué elegirla frente a otras

Barra de sonido Xiaomi

Lo primero es el precio. La barra de sonido Xiaomi Soundbar 2.0 tiene las prestaciones de una marca top con un descuento que pocas veces vamos a volver a ver. Aunque no incluye subwoofer ni Dolby Audio, el salto es enorme con respecto al sonido plano de cualquier televisión estándar. Es perfecta para los hogares que buscan una experiencia más inmersiva sin necesidad de dejarse un dineral ni necesitan un equipo profesional en casa.

Tiene un diseño compacto, es fácil de instalar y además viene con conectividad Bluetooth para usar la barra de sonido con tu móvil o tablet. Lo tiene absolutamente todo, y ahora la vas a poder conseguir por menos de 30€ solo si aprovechas el ofertón de PcComponentes.

Cómo conseguir esta barra de sonido Xiaomi tan barata

PcComponentes tiene ahora mismo activas sus Ofertas TOP de la semana, con descuentos exclusivos de hasta el 40% en tecnología, gaming, informática y cientos de dispositivos de las marcas más reconocidas. Eso sí, son ofertas flash que, como su propio nombre indica, solo están disponibles hasta el domingo y cambian cada semana.

Pero también hay otras ofertas que son tan buenas que solo duran unas pocas horas activas porque agotan existencias. Y esta barra de sonido Xiaomi está entre los productos más vendidos. Si te convence su precio y es justo lo que estás buscando, no esperes a que termine la semana y añádela al carrito ahora. ¡Está volando!

¿A qué esperas? Pocas veces vas a encontrar una barra de sonido así a un precio como este. Aprovecha la oferta antes de que se agote y empieza a disfrutar de la mejor calidad de sonido en casa. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.