Con este disco duro SSD de 960 GB harás que tu antiguo PC parezca nuevo: ¡está rebajado a menos de 52€!

Odias que tu ordenador tarde tanto en arrancar y que, además, se esté quedando sin memoria para guardar o instalar programas. Lo que necesitas es instalarle un nuevo disco duro, y ahora mismo no hay mejor opción que el Disco duro SSD Kioxia Exceria 960 GB, que tiene casi 1 TB de almacenamiento y una rapidez de lectura y escritura con la que los minutos se convierten en segundos. Aunque lo mejor es que también tiene un descuento con el que su precio baja de casi 65 € a menos de 52 €.

Con este componente, hasta un portátil antiguo puede funcionar como si fuera nuevo, haciendo que todo cargue casi al momento. Usa un puerto SATA y tiene un tamaño de 2,5 pulgadas, por lo que es compatible con prácticamente todos los ordenadores que hay circulando. Si usabas un disco duro mecánico, dar el salto a este SSD va a ser un salto inimaginable.

Lo mejor de este disco duro

Sus velocidades superan los 500 MB por segundo, lo que garantiza unos tiempos de carga mínimos.

Dura mucho más que los discos duros tradicionales y consume menos energía.

Lo puedes instalar tanto en PC de escritorio como en ordenadores portátiles, reviviéndolos si son antiguos.

Su relación calidad/precio es prácticamente inigualable.

Disco duro SSD Kioxia Exceria 960 GB

Disco duro SSD Kioxia Exceria

Un disco duro tradicional tarda varios segundos y hasta minutos en iniciar el sistema operativo de tu PC, el Disco duro SSD Kioxia Exceria 960 GB lo hace al momento. Esa velocidad es algo que transmite a todo lo que hace con archivos, y lo que te hará ganar tanto rapidez como tiempo a la hora de usar tu ordenador. Además, tiene casi 1 TB de memoria para guardar todo lo que necesites en su interior, y su bajo consumo hace que puedas aprovechar incluso mejor la batería de tu ordenador portátil. De hecho, su diseño hace que se pueda instalar tanto en PC tradicionales como en portátiles sin ningún inconveniente, y de forma muy sencilla.

Ofrece todo lo que se le puede pedir a un buen SSD, pero con una diferencia clave: es mucho más barato que la mayoría, y más fiable, ya que está pensado para durar más de un millón y medio de horas a pleno rendimiento. Es perfecto si quieres darle una nueva vida a tu antiguo portátil, ampliar memoria o ganar en rendimiento en tu PC.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Con ese precio, esa capacidad y, sobre todo, esa velocidad, este SSD tiene encantados a quienes lo han comprado. Puedes ver algunas reseñas de usuarios a continuación para comprobarlo:

"Fácil de instalar, lo detecta bien el PC a la primera y va como un tiro. Lo compré en oferta, así que me salió una relación calidad/precio muy buena.."

"Bueno bonito y barato. Poco mas que decir, disco duro ssd a buen precio. Lo he comprado dos veces y sigo contento con los resultados."

"Es un buen producto con una velocidad de lectura y escritura respetable. Estructura de metal, supongo que ayudará en su disipación de calor."

Lo bueno de PcComponentes es que no solo ha rebajado el precio de este disco duro SSD, sino que además puede enviarlo a tu domicilio en tan solo 24 horas. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.