4K, 48 pulgadas, Ambilight y mucho más: esta smart TV Philips está a mitad de precio

Noticias relacionadas Las 10 mejores tablets de 2024: comparativa de productos y precios

¿Buscando nueva tele para tu salón? Si quieres dar el salto a la máxima calidad de imagen y gozar de un extra de inmersión sin pagar una fortuna, atento, porque la Smart TV Philips OLED 48" está rebajada de 1500 € a menos de 760 € y tiene todo lo que puedas imaginar: 4K, HDR10, Android TV, 48 pulgadas, diseño sin marcos y Ambilight.

Un televisor con prestaciones de gama alta a precio de gama media. Perfecto para cualquier salón o estancia grande, tiene una calidad de imagen perfecta gracias a su panel OLED y a tecnologías como el HDR10. Te hará sentirte totalmente dentro de cualquier película y serie, pero sobre todo, de tus videojuegos favoritos gracias a toda su tecnología orientada al gaming. Es redondo.

Lo mejor de esta TV

Tiene Ambilight integrado, proyectando luces en la pared que expanden los colores de la imagen y te sumergen más en lo que ves.

Su procesador con IA mejora la calidad de todas las imágenes que aparecen por pantalla.

Viene totalmente preparado para gaming (144 Hz, VRR, HDMI 2.1, etc.).

Su sistema operativo es Google TV, lo que le da la máxima compatibilidad posible con apps.

Smart TV Philips OLED 48"

Smart TV Philips OLED 48"

Lo que hace que la Smart TV Philips OLED 48" sea tan especial es que no se apoya solo en su panel OLED, clave para el alto contraste y un mayor color, sino que ofrece lo máximo posible en todos los frentes. Tiene 144 Hz que son perfectos para videojuegos, tiene Ambilight para aumentar la inmersión en todo lo que ves y juegas y además cuenta con Android TV para que puedas instalar todas las apps que quieras. Todo ello en una pantalla sin apenas marcos que va a llenar tu pared de color y sonido. Sea viendo el fútbol, jugando a un juego o viendo una serie, te atrapa por completo.

Además, si eres exigente a la hora de ver películas cuenta con las tecnologías IMAX Enhanced y Dolby Vision para que te sientas como en el cine. Tiene absolutamente todo lo que le puedas pedir a un buen televisor, con un precio muy reducido.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

La combinación de panel OLED, 4K y la inmersión de Ambilight son lo que más convence a quienes han comprado esta televisión. Aquí te dejamos algunas reseñas de usuarios;

"Lo mejor de lejos en imagen. La pantalla es un autentico escandalo, desborda calidad por todos lados, colores reales, nada forzados."

"Muy buena TV, tiene android TV y no el titán os, es es un punto a favor en compatibilidad con apps. El ambilight es buenísimo."

"Un equipo con una imagen espectacular y con un sistema operativo muy compatible, y fácil instalación, muy contento."

Además de rebajarla casi a mitad de precio, PcComponentes realiza el envío gratuito de esta smart TV en un plazo de hasta 24 horas. Más fácil, ¡imposible!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.