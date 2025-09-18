¡Hasta 4 meses gratis de Amazon Music Unlimited!: +100 millones de canciones, pódcast y mucho más

Amazon Music Unlimited lanza en septiembre una oportunidad única para disfrutar de hasta cuatro meses gratis de música ilimitada sin anuncios

Este septiembre llega una de esas oportunidades que conviene no dejar escapar. Amazon ha puesto en marcha una promoción con la que puedes tener Amazon Music Unlimited gratis durante 4 meses si eres miembro Prime, o 3 meses en caso de no serlo. Es decir, casi medio año de música sin pagar nada, con acceso completo al catálogo y sin limitaciones.

La oferta está activa sólo hasta el 9 de octubre, la oportunidad perfecta para que la vuelta a la rutina se haga más llevadera. Se trata del servicio completo, con todas sus funciones, desde la calidad de sonido HD incluida hasta la integración con Alexa. ¿Quieres saber más sobre la prueba gratuita de Amazon Music Unlimited? ¡Entonces sigue leyendo!

¿Qué incluye Amazon Music Unlimited?

4 meses gratis amazon music

Lo más atractivo de entrada es poder elegir entre un catálogo enorme, con más de 100 millones de canciones y podcasts sin anuncios. La idea es que pongas, quites o saltes las canciones tantas veces como quieras. Y si viajas o te quedas sin datos, basta con descargar lo que te interesa y seguir escuchando sin interrupciones.

Uno de los puntos fuertes de Amazon Music Unlimited frente a otros servicios es que el sonido HD está incluido sin coste adicional. No hay que pagar un extra para escuchar la música tal y como fue grabada, con toda la claridad y riqueza de detalles. Y no se queda ahí, millones de canciones están disponibles en Ultra HD y en Audio Espacial, un formato que da la sensación de estar en medio de la sala de grabación.

Si ya tienes un altavoz Echo en casa, la experiencia mejora todavía más. Puedes pedirle a Alexa que te ponga cualquier canción, lista o podcast directamente desde Amazon Music Unlimited. No hay nada más cómodo que decirlo en voz alta y tenerlo sonando en segundos.

¿Cómo conseguir Amazon Music gratis?

El proceso es sencillo:

Accede al enlace de la promoción : Amazon Music Unlimited gratis.

: Amazon Music Unlimited gratis. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon.

con tu cuenta de Amazon. Si eres Prime , verás automáticamente la opción de 4 meses gratis. Si no lo eres, aparecerán los 3 meses sin coste.

, verás automáticamente la opción de 4 meses gratis. aparecerán los 3 meses sin coste. Confirma y empieza a disfrutar.

Así de fácil, no requiere descargas adicionales ni pasos complicados, basta con aceptar la oferta y empezar a escuchar.

Amazon Music Unlimited: todo el contenido a tu alcance

Amazon Music

Amazon Music Unlimited pone sobre la mesa un catálogo inmenso de pódcast y música, sonido de calidad superior y la comodidad de escuchar dónde y cuándo quieras. Si te gusta la música y valoras tanto la variedad como la calidad, merece la pena activarlo antes de que se acabe la oferta.

El verano nos ha dejado una playlist difícil de superar, pero lo que viene en otoño promete mantenernos enganchados sin parar de escuchar novedades. Mariah Carey se adelanta a la temporada navideña con Here for it all, su esperado decimosexto álbum que verá la luz el 26 de septiembre, mientras que Taylor Swift seguirá imparable con The Life of a Showgirl.

En la escena nacional, Pablo Alborán publicará KM0, uno de los proyectos más esperados del año, a la vez que seguimos disfrutando de los temazos de Aitana y Lola Índigo. O C. Tangana, que podría regresar con un giro aún más experimental.

Para los amantes del indie, octubre será un mes clave con lanzamientos de Viva Suecia, Miss Caffeina y Rubén Pozo, a los que acompañarán en tus playlist: Carolina Durante, Zahara, Amaia y muchos más.

Y recuerda, la promoción sólo está disponible hasta el 9 de octubre. Pasada esa fecha, vuelve la suscripción habitual. Por eso, si alguna vez has querido probarlo, ¡este es el momento! ¿Te lo vas a perder?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.