Da el salto a Apple con este chollazo: el iPhone 16 hunde su precio con un descuento de 150 €

¿Todavía no tenías claro si era el momento para dar el paso de Android a iOS? Pues la oportunidad ha llegado, porque tienes el iPhone 16, de la gama más reciente de Apple (con permiso de los nuevos iPhone 17), disponible con un descuento de 150 € para que puedas disfrutar de todas sus bondades por mucho menos dinero.

El teléfono que usan hasta los cineastas, con una cámara que es la envidia de prácticamente todos los Android, un rendimiento que va suave como la seda, una pantalla que se ve genial bajo la luz del sol y una batería que sorprende. No importa si lo quieres con fines profesionales, por ocio o por capricho. En cualquier caso, te va a encantar.

Lo mejor de este teléfono

Tiene una cámara que muy pocos igualan, con zoom óptico de 2 aumentos y mejoras por IA.

Su batería dura mucho más tanto por su mejora en capacidad como por el nuevo chip A18, que es más eficiente.

El diseño que tiene está pensado para ser más fino y elegante, pero también mucho más resistente frente a impactos.

Su carga rápida llena la batería del teléfono en tan solo media hora.

iPhone 16

Hay una razón de peso para hacerse con el iPhone 16, sobre todo si te gustan el vídeo y la fotografía: su cámara. Con 48 MP, enfoque automático y ultra gran angular, llevar este móvil es como llevar una cámara profesional en el bolsillo. Captura fotos con una calidad inigualable, y es capaz de grabar vídeo a 4K y 60 FPS, o incluso en modo cinematográfico, con unos resultados de cine. De hecho, hay películas que se han grabado usando esta gama de iPhone.

En lo demás encontramos un teléfono potente, resistente y muy equilibrado en todos los sentidos. Tiene 128 GB de memoria, una batería que da para más de un día de uso y el sistema operativo iOS, que lo mueve todo con total fluidez y cuenta con nuevas funciones de IA para hacerte la vida más fácil. Va perfecto lo uses como lo uses.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Quienes usan el iPhone 16 están más que convencidos de que es uno de los mejores teléfonos móviles del mercado. Lo que más destacan, como puedes leer en las reseñas que hemos recopilado, es su fluidez al trabajar con apps y su cámara, además de su diseño sencillo y elegante:

"Vengo del 11 Pro y el salto se nota. La batería me parece más duradera, el nuevo procesador comparado con el del 11 Pro se nota la velocidad."

"El iPhone 16 supera todas mis expectativas. La pantalla es increíblemente fluida y brillante, perfecta para ver contenido en cualquier condición de luz."

"Me paso a Iphone después de muchos años en Android y la verdad es que en smartphones la diferencia es brutal. No sólo en la cámara sino también en la optimización de apps y la fluidez."

Una oferta con la que vas a tener teléfono móvil de sobra para unos cuantos años, y con la garantía de recibirlo en tan solo 24 horas si haces el pedido cuanto antes. ¡A por él!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.