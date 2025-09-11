5 set de Lego que puedes encontrar súper rebajados en el Brand Festival de Miravia

Hasta el 12 de septiembre, Miravia te invita a comprar los sets de LEGO más famosos con unas promociones irresistibles.

¿Se acerca algún cumpleaños? ¿Te gustan los sets de LEGO? Si es así, prepárate para acertar de pleno o ampliar tu colección, porque el LEGO Brand Festival ha llegado a Miravia con grandes descuentos en los mejores sets de la marca y regalos especiales. ¡Solo hasta el 12 de septiembre!

Esta campaña no solo te ofrece rebajas en sets tanto para niños como para coleccionistas, también incluye ventajas adicionales en forma de cupones para LEGO online, bajadas de precio por compra mínima y hasta obsequios con algunas compras. Todos estos beneficios exclusivos al comprar LEGO están a tu alcance solo en Miravia, y solo del 8 al 12 de septiembre.

Es una de las mejores promociones de LEGO del año, y aquí te vamos a ayudar a exprimirla al máximo.

¿Qué tiene de especial el LEGO Brand Festival?

Además de las bajadas de precio, puedes aprovechar estas ventajas exclusivas del Brand Festival de LEGO:

FlexiCombo : Si compras tres sets de LEGO, ahorrarás un 10% en toda la tienda. Solo hoy y mañana 12 de septiembre.

: Si compras tres sets de LEGO, ahorrarás un 10% en toda la tienda. Solo hoy y mañana 12 de septiembre. Cupón Plus : Si haces una compra mínima de 35 €, te llevas un descuento máximo de 8 €. Hasta el día 12 de septiembre.

: Si haces una compra mínima de 35 €, te llevas un descuento máximo de 8 €. Hasta el día 12 de septiembre. Regalos al comprar: Algunos de los sets incluyen algunos regalos extra al comprarlos. ¡Consúltalos!

Los sets de LEGO que te van a enamorar en el Brand Festival

¿No tienes claro qué comprar con estas promociones de LEGO? No te preocupes, hemos hecho una recopilación con los sets que más están arrasando. LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter y hasta LEGO Fortnite están acaparando todas las miradas.

star wars baby yoda

Si fuiste de los que se emocionó con The Mandalorian, en casa no te puede faltar el set de LEGO Star Wars: Grogu con Aerocuna. Incluye al pequeño Baby Yoda con su cunita flotante, además de una de esas ranas que tanto le gustan como aperitivo. Cuenta con 1048 piezas, está repleto de detalles muy conseguidos y además la figura de Grogu está articulada.

Star wars nave guardias

Revive uno de los momentos más emblemáticos de Star Wars con el set LEGO Star Wars: Tantive IV. Es como un pequeño diorama que incluye tropas rebeldes y soldados imperiales con 7 minifiguras especiales y que se puede conectar con otro set para ampliar aún más la escena. Pensado para mayores de 8 años, es el regalo perfecto para fans. Además, es uno de los sets de LEGO para coleccionista más buscados.

harry potter casa

El set LEGO Harry Potter: Privet Drive es toda una joyita que trae de vuelta una de las escenas más icónicas de las películas y libros. Fácil de montar, con dos casas que se abren para ver su interior, con él podrá hacer que la tía Marge se infle como un globo ante la mirada atónita de los Dursley y Harry Potter, cada uno con su propia minifigura.

fornite autobus

Quien ha jugado a Fortnite sabe que el autobús de batalla es fundamental. Con el set de LEGO Fortnite: Autobús de Batalla, no tendrás que pensar donde caes con tus amigos, pero sí donde ponerlo junto con las 9 minifiguras que incluye. Es uno de los más divertidos de todo LEGO por la cantidad de detalles que tiene, pensado para quienes siguen jugando a este famoso videojuego.

marvel laboratorio iron man

Nada mejor para conocer a Tony Stark que adentrarse en el laboratorio donde da vida a sus creaciones. Con el set de LEGO Marvel: Laboratorio de Iron Man no solo podrás costruir a Tony con su emblemática armadura, también podrás incluir a Pepper Potts, Máquina de Guerra y una enorme figura de robot. No faltan tampoco los brazos robóticos o los accidentes con experimentos. Es perfecto para todas las edades.

Otros sets de LEGO en oferta

Bonsai tree

Estos son solo algunos de los sets que puedes encontrar con estas promociones de LEGO. Sin embargo, hay muchas más opciones que puedes comprar a precios mucho más bajos con el Brand Festival que se celebra estos días.

Sin ir más lejos, puedes encontrar el Barco Pirata Going Merry de One Piece de LEGO, o también el set de la batalla de Arlong Park, incluso la figura de Stitch de LEGO Disney o también la mítica huida en todoterreno de LEGO Jurassic World. Hay opciones de sobra, incluso algunas de ellas traen regalo con la compra de tu LEGO. ¡Sácales partido!

Queda muy poco para que el Brand Festival de LEGO termine. Tienes hasta el 12 de septiembre para buscar esos sets de LEGO con descuento coleccionista que llevas tanto tiempo queriendo comprar, o para dar con ese regalo perfecto.

Regalos, rebajas y un enorme surtido de conjuntos con escenas famosísimas del cine y la TV te están esperando. Si eres fan de LEGO, es una oportunidad que no puedes dejar escapar.

