Este otoño solo usarás el moldeador 14 en 1 de Cecotec: lo hace todo, cuida de tu pelo y ahora cuesta 20€ menos

¿Tu antiguo secador ya no da para más? ¿Tienes una plancha de pelo que está en las últimas? Toca renovar productos de peluquería en casa, pero, ya que das el paso, ¿por qué no comprar algo que lo haga todo? El Moldeador Cecotec CeramicCare 14in1 AirGlam te ofrece esa posibilidad, y ahora por menos de 150 € gracias a la oferta que tiene.

El "todoterreno del cabello" es un producto digno de profesionales, pero pensado para el hogar. Riza, seca, ondula, moldea, alisa y te permite hacer lo que te dé la gana con tu melena, por rebelde que sea, asegurando además una temperatura adecuada para no dañarla y un pelo mucho más sano. Es ideal tengas el tipo de pelo que tengas, ¡y además está de oferta!

Lo mejor de este ventilador

Con los 14 cabezales que trae, puedes hacer de todo: ondular, secar, dar volumen, rizar, alisar...

Cuenta con un revestimiento de cerámica y queratina, por lo que protege mucho más el cabello y lo deja más suave.

Usa iones reales para dar más brillo y reducir el encrespamiento.

Además de los cabezales, incluye un estuche premium para guardarlo y llevarlo donde necesites.

Moldeador Cecotec CeramicCare 14in1 AirGlam

Cecotec-AirGlam

Si hay algo que hace especial al Moldeador Cecotec CeramicCare 14in1 AirGlam es sin duda todo lo que puede hacer. Otros se limitan a una función, este se limita a hacerlo todo, y con muy buena calidad: alisa dando volumen en la raíz, define rizos, ondula el cabello, seca rápidamente y hasta cepilla con extra de brillo. Y todo esto con unos resultados de peluquería y cuidando tu cabello con la queratina y la cerámica, junto con el flujo de aire que mantiene constante y siempre a la temperatura perfecta, gracias a los ajustes de calor inteligentes que posee.

Te da más opciones, te da más facilidades y le da más salud a tu pelo. Todo, con la libertad de experimentar como quieras sabriendo que no habrá encrespamiento por los iones negativos que usa. Es la solución perfecta para cabello largo, sobre todo porque puede hacer que los peinados duren más con su opción de aire frío.

¿Qué opinan quienes lo utilizan?

Hemos recopilado varias reseñas de usuarios reales que utilizan este moldeador. Como podrás ver, la satisfacción es general, ya que puede hacer de todo, lo que implica ahorrar espacio en productos de peluquería, y también tiempo:

"Era un regalo para mi hija y le ha encantado, es rápido y los cabezales para los rizos genial."

"Tengo el pelo rizado y con este cepillo lo puedo manejar perfectamente sin necesidad de plancha. Me deja el pelo con el acabado que quiero dependiendo del cabezal."

"Me ha gustado mucho porque es super práctica, tiene los cabezales de todos los aparatos de cabello. Se ahorra mucho espacio y el cabello queda como de peluqueria."

Si lo pides ya, puedes recibir este moldeador 14 en 1 en un plazo de tan solo 24 horas, con la garantía de calidad de la marca y con un precio redondo.

