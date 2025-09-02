La power bank más potente y con mejor descuento de las Ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes (antes 89€, ahora 30€)

¿Y si pudieras cargar tu portátil, tu móvil y tu tablet a la vez, y que aún así te sobrara carga para algún dispositivo más? Es justo lo que puedes tener con una power bank de gran capacidad, porque las hay diseñadas solo para cargar smartphones y otras que abarcan muchos más aparatos electrónicos. De hecho, PcComponentes tiene una bastante interesante en sus Ofertas de Vuelta al Cole 2025, con descuentos brutales en muchísimos productos solo hasta el 14 de septiembre.

Uno de los que más merecen la pena es la power bank Bauses H1, una superventas que ahora tiene un 66% de descuento solo durante esta promoción. Lleva ya varios días arrasando en ventas (no nos sorprende), porque sus 20.000 mAh de capacidad son perfectos para cargar varios dispositivos a la vez. ¿Lo mejor? Costaba 89€ y ahora la puedes conseguir por menos de 30€, ¡una ganga!

Puntos fuertes de esta power bank

Potencia de 100 W para cargar portátiles, smartphones y cualquier otro dispositivo exigente.

Gran capacidad de 20.000 mAh, suficiente para varias cargas completas.

Pantalla digital integrada para controlar la velocidad de carga y el estado de la batería.

Se pueden cargar hasta 4 dispositivos a la vez.

Todo lo que debes saber sobre la batería Baseus H1

Batería portatil baseaus

La power bank Bauses H1 es una de las baterías portátiles más top que hay en el mercado, y por supuesto con mejor relación calidad-precio gracias a la oferta de PcComponentes. Está diseñada con la última tecnología de carga rápida, así que es compatible con dispositivos de cualquier marca.

Pero lo que más nos convence es su capacidad de 20.000 mAh, más que suficiente para varios ciclos de carga, incluso en dispositivos que consumen mucha energía, como los portátiles. Además, con una potencia de 100 W, el proceso es ágil y se reduce al máximo el tiempo que los dispositivos pasan conectados.

¿Para quién es ideal?

Estudiantes que pasan muchas horas fuera de casa y dependen del portátil para estudiar o trabajar.

Profesionales que necesitan cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

Personas que viajan mucho y necesitan una batería potente y ligera para utilizar en el coche, el tren o el avión.

Usuarios multitarea que utilizan móvil, tablet y portátil en su día a día.

Y tú, ¿en qué grupo estás? Rara vez vas a encontrar una power bank de este nivel por menos de 30€, porque los modelos con mejor capacidad perfectamente rozan los 100€ (o lo superan). Así que aprovecha que la Bauses H1 está rebajadísima en PcComponentes, ¡solo hasta el 14 de septiembre! O antes, si se agotan existencias.

