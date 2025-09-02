Estrena un smartwatch este septiembre: ¿qué características priorizar y cómo elegir?

¿Y si le das la bienvenida a septiembre con un nuevo smartwatch en tu muñeca? Si ya te has marcado objetivos para este mes, seguro que uno de ellos es hacer más deporte o llevar una vida mucho más sana. Y un reloj inteligente es el dispositivo que te ayuda a conseguirlo casi sin que te des cuenta. Controla funciones de salud, modos de deporte, vigila si estás durmiendo bien y te hace sugerencias para mejorar tu bienestar.

Como encontrar un smartwatch que se adapte a tus necesidades no siempre es fácil, hacemos el trabajo por ti. Acabamos de fichar en Amazon el Xiaomi Redmi Watch 5, uno de los modelos más equilibrados del mercado, con un descuento del 29% solo por tiempo limitado. Con la oferta, se queda en menos de 80€, un precio muy por debajo de todas sus prestaciones.

Lo mejor de este smartwatch

Pantalla AMOLED de 2,07'' con una alta tasa de refresco de 60 Hz y marcos casi inexistentes.

Sistema de doble micrófono con cancelación de ruido para tus llamadas.

Autonomía de hasta 24 días con un uso estándar.

Monitorización completa de la salud: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, calidad del sueño...

Xiaomi Redmi Watch 5

xiaomi redmi5

El Xiaomi Redmi Watch 5 es el mejor ejemplo de que las prestaciones más top no solo están reservadas para los modelos de alta gama. De hecho, tiene funciones que no le envidian nada a otras marcas mucho más caras. A simple vista, su pantalla tiene el tamaño perfecto y una buena visibilidad incluso a pleno sol.

Una de las claves está en el sistema operativo HyperOS de Xiaomi para un rendimiento muy fluido en cualquier circunstancia. Por supuesto, viene con Bluetooth 5.3, más de 140 modos de entrenamiento y un sistema de posicionamiento por satélite para registrar cualquier entreno. No se queda corto en ningún ámbito.

Consejos para acertar con tu smartwatch

El primer paso para elegir un buen smartwatch es tener en cuenta tus necesidades (qué estilo de vida llevas, qué uso le vas a dar al reloj...).

Asegúrate de que el reloj sea compatible con el sistema operativo de tu móvil (Android o iOS).

¿Cuánto estás dispuesto a cargarlo? Hay smartwatches que tienes que cargar casi a diario y otros que duran semanas.

que tienes que cargar casi a diario y otros que duran semanas. Piensa en las funciones de salud que necesitas. No es lo mismo si te vale con registrar los pasos o si quieres modos de entrenamiento más avanzados.

¿Cuál será el uso principal? Para hacer deporte, como complemento, solo para recibir notificaciones y llamadas...

Presta atención al diseño. Al final, será un accesorio más, así que te tiene que gustar el acabado y debe encajar con tu estilo.

La gran ventaja de este smartwatch Xiaomi es que le vas a poder sacar partido, sea como sea tu rutina y tu estilo de vida. Y lo mejor, también se adapta a todos los bolsillos, porque no te va a costar más de 80€. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.