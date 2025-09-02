Este es el colorete que mejor sienta y que aguanta hasta 12 horas en la piel (por menos de 7€)

¿Un colorete que siente bien, se funda perfectamente con la piel y deje un acabado natural puede costar menos de 7€? Por supuesto que sí. No hace falta irte a la alta cosmética para encontrar buenos resultados. De hecho, el colorete en polvo Buttermelt de NYX Professional es el más vendido de Amazon, frente a otras firmas más caras, y ahora que está rebajado lo puedes comprar por menos de 7€.

Tanto si nunca has utilizado rubor en tus mejillas como si eres más de fórmulas en crema, deberías darle una oportunidad a este producto en polvo. Por la simple razón de que un poco de blush puede elevar tu look en segundos, sin necesidad de utilizar varios productos más.

Los grandes secretos de este colorete

Mantiene su color durante 12 horas sin manchar ni transferir.

A pesar de ser un producto en polvo, tiene una textura muy cremosa que se funde con la piel.

Fórmula enriquecida con manteca de karité, de mango y de almendra.

Acabado natural que deja un brillo muy favorecedor.

Por qué elegir el Buttermelt de NYX

Colorete buttermelt

Hay infinidad de razones para que empieces a utilizar el colorete en polvo Buttermelt de NYX Professional este otoño. Porque no, pese a que mucha gente cree que el blush solo sienta bien en verano, es tu producto de make-up perfecto en cualquier época del año. Lo hemos fichado en el tono Feeling Butta, un rosa nude muy natural, pero lo tienes en muchísimos colores más.

Nos encanta que tenga una textura tan cremosa a pesar de su formato en polvo, y también que se mantenga intacto durante 12 horas. Si ha pasado la prueba en verano, con el calor y los brillos que aparecen en la piel, es el colorete perfecto para el otoño y el invierno.

Cómo aplicar correctamente el rubor para un acabado natural

Hay muchas personas que rechazan el colorete porque creen que no les favorece, pero seguramente que no hayan aprendido a aplicarlo bien. El tipo de rostro influye mucho, igual que si la función del colorete es rellenar o esculpir.

Rostro ovalado: aplica el colorete en el centro de las mejillas y difuminar hacia fuera.

en el centro de las mejillas y difuminar hacia fuera. Rostro cuadrado: lo mejor es en la parte alta exterior del pómulo con movimientos circulares.

Rostro alargado: en horizontal desde las aletas de la nariz y hacia las orejas para marcar mejor la zona de los pómulos.

Rostro redondo: justo debajo del hueso del pómulo para afinar.

Y sea como sea la forma de tu cara, aplica un poco más de blush en la nariz para un toque juvenil, incluso para el sunkissed make-up que tan bien sienta.

Lo mejor de esta fórmula de NYX es que es 100% modulable, así que podrás añadir tantas capas como necesites para verte bien. Aprovecha que es el más vendido de Amazon y que ahora cuesta menos de 7€. ¡Es perfecto!

