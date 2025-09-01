Aspira, friega, pasa la mopa y se auto limpia: este robot aspirador de Cecotec es una pasada y está rebajadísimo

Tener un robot aspirador hace que te olvides de barrer los suelos, pero luego toca fregarlos y limpiar también el robot. ¿Te imaginas poder olvidarte también de eso? Pues eso es exactamente lo que ofrece Cecotec con el Conga 15090 SpinArm Home&Wash. Este robot, que ahora está rebajado de casi 450€ a menos de 400€, barre, aspira, friega y abrillanta suelos a la vez que se limpia a sí mismo con su base de autovaciado y limpieza, con la que lava hasta las mopas, ¡y además tiene cepillo especial para pelos de mascotas!

Si tienes animales en casa, si tienes alfombras, si sois muchos y es inevitable que los suelos se ensucien. No importa, porque este robot es válido para todos estos casos, además tiene un sistema con IA que mapea el hogar con precisión y traza las rutas más eficientes, incluso analiza tus hábitos para ver cuáles son los mejores programas. Es uno de los mejores modelos que hay ahora mismo, y más por ese precio.

Lo mejor de este robot de limpieza

Las mopas que incluye se pueden extender y elevar para fregar mucho mejor los suelos y no dañar nada las alfombras.

Tiene hasta 8000 Pa de potencia, por lo que arrasa con la suciedad por dura que sea.

Dura hasta 4 horas a pleno rendimiento. Ideal para casas grandes.

La estación de autolimpieza deja el depósito y las mopas impecables, y el cepillo de silicona acaba con los enredos de pelos.

Conga 15090 SpinArm Home&Wash

Cecotec 15090

Que tenga una mopa extensible es uno de los puntos clave del Conga 15090 SpinArm Home&Wash. Cuando la mueve, puede llegar a rincones y zonas donde otros no pueden de ninguna manera. Pero además estas mopas se pueden elevar, evitando problemas con moquetas o alfombras más delicadas. De hecho, cuando detecta una alfombra no solo hace eso, sino que también aumenta su potencia de succión para eliminar los restos que estén más agarrados. Y lo mejor es que hace todo eso automáticamente.

Luego hay que hablar de su base de carga, que es a su vez estación de autolimpieza: vacía el depósito, humedece las mopas y las seca tras cada uso. Así, garantiza hasta 3 meses de total independencia, sin que tengas que preocuparte de su mantenimiento, solo de programar las limpiezas donde, cuando y como quieras. Sin duda, es ideal si tienes poco tiempo para limpiar tu casa.

¿Qué opinan quienes lo utilizan?

La comodidad que ofrece es lo que más valoran quienes utilizan este robot aspirador. Puedes echar un vistazo a las reseñas del Conga 15090 SpinArm Home&Wash que dejamos a continuación para comprobarlo:

"Si tienes mascotas y buscas una solución potente, automática y de bajo mantenimiento para mantener tu casa limpia, este robot es una gran inversión. ¡No puedo más que recomendarlo!"

"Estoy contenta con su rendimiento general: aspira y friega muy bien."

"Es muy cómoda para tener tu casa limpia y solo tienes que preocuparte de recargar y vaciar el agua sucia, limpiar y cambiar la bolsa de filtro cuando te lo indique."

Con IA integrada, un descuento de 50 € y un plazo máximo de envío de 72 horas, Cecotec te lo pone fácil con esta aspiradora smart. ¿Vas a hacerte con ella?

