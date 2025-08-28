PcComponentes rebaja casi a mitad de precio el smartphone top ventas para volver a la rutina

Nuevos horarios, dejar atrás la jornada intensiva, más organización... ¿Y estrenar un smartphone nuevo? Quizá es la motivación que necesitas para volver a la rutina de mejor humor, y ahora PcComponentes te lo pone muy fácil con sus Ofertas de Vuelta al Cole 2025, con descuentos de hasta el 40% en muchísimos productos de su catálogo, solo hasta el 14 de septiembre.

Hay muchas razones para estrenar smartphone este mes, pero es que el Xiaomi 14T Pro que hemos fichado rebajado ya es un buen motivo por sí mismo. Es un móvil premium de última generación que no te dará esa sensación por su precio, porque está rebajado un 44% durante estas Ofertas de Vuelta al Cole. Costaba casi 900€, y ahora puede ser tuyo por menos de 500€. ¡Chollazo!

Lo mejor de este smartphone

Diseño premium con marco metálico de aleación de aluminio y biseles ultrafinos.

Cámaras Leica de nivel profesional con una lente principal Summilux de f/1.6 y sensor Light Fusion 900.

Potencia brutal gracias al procesador MediaTek Dimensity 9300+ con GPU de 12 núcleos e IA generativa.

Batería de 5000 mAh con carga HyperCharge de 120 W.

Así es el Xiaomi 14T Pro

Smartphone Xiaomi 14T

El Xiaomi 14T Pro es un smartphone que se sitúa en el rango de los modelos de alta gama, aunque el precio actual no te lo parezca. Tiene un cuerpo de aluminio ligero y resistente, con una pantalla de 6,67 pulgadas a la que podrás sacarle el máximo partido en cualquier tarea.

Pero lo que más nos gusta (y lo que destaca quien ya lo tiene) es su conjunto de cámaras de tres lentes, con un gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP. La batería te durará todo el día, pero lo mejor es que tiene 120 W de HyperCharge para cargar tu nuevo smartphone en unos pocos minutos.

Características que debe tener un buen smartphone

Elegir un nuevo smartphone no es fácil, mucho menos con la oferta de marcas y modelos que hay ahora mismo en el mercado. Pero si vas a estrenar móvil, como mínimo deberías fijarte en estas prestaciones:

Buen rendimiento con un procesador potente e Inteligencia Artificial.

Pantalla con una buena tasa de refresco y brillo suficiente para exteriores.

Sistema de cámaras versátil que responda bien en cualquier situación, ya sea de día o de noche.

Batería de larga duración y carga rápida.

El Xiaomi 14T Pro cumple con creces con todos estos requisitos, y además lo hace con nota. Por eso, sería una locura no aprovechar el descuento del 44% que tiene ahora en PcComponentes solo durante sus Ofertas de Vuelta al Cole. Date prisa, ¡porque está volando!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.