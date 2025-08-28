Cómoda, segura y con detección de movimiento: así es la mirilla digital que triunfa con más de 5.000 reseñas

La seguridad es una de las prioridades dentro de casa, así que igual que la proteges con una alarma o alguna cerradura especial, también puedes controlar quién llama a tu puerta desde tu móvil. De hecho, la última moda en este terreno es una mirilla digital, una pequeña pantalla que se adhiere a la puerta de tu casa y desde la que puedes ver con muy buena calidad quién hay al otro lado.

Pero la gran ventaja es que también puedes controlarlo desde tu smartphone, aunque no estés en casa, y comunicarte con la persona que llama. Hay un dispositivo que arrasa en Amazon, y es la mirilla digital de EZVIZ que ahora está rebajada un 24%. No te va a costar más de 130€.

Claves de este producto

Pantalla táctil a color de 4,3'' para ver con buena calidad quién llama a tu puerta.

Batería recargable de 4600 mAh que se traduce en 90 días de autonomía.

Detección inteligente de movimiento humano.

Audio bidireccional y distintos tonos de llamada.

Mirilla digital de puerta de EZVIZ

La mirilla digital de EZVIZ tiene tantas funciones que va a mejorar tu seguridad en casa. Ya no tendrás que levantarte para ver quién llama a tu puerta, porque podrás verlo desde tu smartphone. Tiene un amplio ángulo de visión de 166º que reduce los puntos ciegos, y además puedes configurar la sensibilidad de la detección de movimiento según la ubicación de tu casa.

A esto se le suma el audio bidireccional, visualización a todo color y alertas inteligentes. Es un sistema de vigilancia inteligente muy completo que te va a hacer la vida mucho más fácil, y además va a mejorar tu seguridad dentro de casa.

Ventajas de tener una mirilla digital en casa

Mayor seguridad al identificar a tus visitantes antes de abrir la puerta.

Puedes ver y hablar con cualquier persona desde la pantalla táctil.

Evitas a los intrusos gracias a las alertas de movimiento humano.

Todas las grabaciones se quedan almacenadas en el dispositivo de forma local o en la nube.

Fácil de instalar, resistente y muy cómoda para la mayoría de hogares.

¿Conocías todas estas ventajas? Si sigues teniendo en casa la clásica mirilla de toda la vida, ahora puedes cambiarla por una digital y encima ahorrarte un buen dinero. Aprovecha la oferta flash en Amazon, ¡chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.