El portátil perfecto para la Vuelta al Cole existe, es de Acer y está rebajado un 44% en PcComponentes

La vuelta al cole está cada vez más cerca, y PcComponentes se ha propuesto que este año sea más cómoda, sencilla y, sobre todo, barata. Por eso, acaban de lanzar sus Ofertas de la Vuelta al Cole 2025, con descuentos de hasta el 40% en muchísimos productos de su catálogo, incluidos los ordenadores portátiles de las mejores marcas. Si estás pensando en renovar algún dispositivo, en PcComponentes lo vas a encontrar baratísimo solo hasta el 14 de septiembre.

Eso sí, hay ofertas flash que solo duran unos días (incluso horas), así que si ves algo que te interese, cómpralo antes de que se agote. Un ordenador portátil siempre es una compra inteligente, ya sea para ir a la universidad, para teletrabajar o como dispositivo familiar. Y el portátil Acer Chromebook Plus 514 cumple con creces, porque tiene prestaciones top y ahora también un descuento del 42% solo por tiempo limitado.

Lo mejor de este portátil

Procesador AMD Ryzen 3 7320C ideal para multitarea y productividad.

Panel WUXGA de 14'' con bisel fino y revestimiento antireflectante.

Hasta 12 horas de autonomía para poder dejar el cargador en casa.

Chip de seguridad integrado, antivirus automático y arranque verificado.

Por qué deberías elegirlo

Acer Chromebook Plus 514

El portátil Acer Chromebook Plus 514 es un ordenador rápido, fácil de utilizar gracias a ChromeOS y una de las compras más lógicas si buscas un dispositivo para multitarea. Te lo podrás llevar a la oficina, teletrabajar en cualquier espacio público y también cargar con él a la universidad, porque apenas ocupa espacio.

Incluye funciones inteligentes como el Asistente de Google, desbloqueo con Smart Lock desde tu móvil Android y acceso a archivos sin conexión. Si lo que buscas es un portátil fiable, fácil de transportar (pesa menos de 1,5 kilos) y preparado para todo, este Acer es perfecto. Mucho más con el precio que tiene ahora (y por poco tiempo).

El perfil ideal para sacarle partido a este Acer

Estudiantes que buscan un portátil ligero y fiable para estudiar y tomar apuntes en clase.

Profesionales que trabajan en modalidad híbrida para hacer videollamadas.

Creativos que trabajan con aplicaciones de Google, Adobe e Inteligencia Artificial.

Quienes llevan el ordenador siempre encima, ya sea para viajar, ir a clase o teletrabajar.

¿Es para ti? Es casi imposible que no encuentres la manera de sacarle todo el partido posible a este portátil Acer, y mucho más a este precio. Costaba 500€, y ahora puede ser tuyo por menos de 300€ solo durante las Ofertas de Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes. ¡Date prisa!

