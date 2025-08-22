3 teléfonos móviles tirados de precio con descuentos de 640€ ¡solo durante la Vuelta al Cole de AliExpress!

Hasta el 27 de agosto, AliExpress está tirando la casa por la ventana con sus ofertas de la Vuelta al Cole. Todas las categorías de productos, y las mejores marcas de cada una, están teniendo grandes descuentos de hasta el 80%. Y sí, esta es la oportunidad perfecta para cambiar por fin de teléfono móvil y comprar un nuevo modelo puntero por mucho menos dinero.

Porque hay infinidad de smartphones baratos en la Vuelta al Cole de AliExpress. Teléfonos de marcas como Realme, POCO, Xiaomi y hasta la propia Google se encuentran sorprendentemente rebajados, y te los puedes llevar todavía más baratos si combinas sus rebajas con los cupones de descuento que te dejamos a continuación:

ESPANOLESBS02 - 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

- 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores. ESPANOLESBS03 - 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

- 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores. ESPANOLESBS05 - 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

- 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores. ESPANOLESBS10 - 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

- 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores. ESPANOLESBS15 - 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

- 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores. ESPANOLESBS25 - 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

- 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores. ESPANOLESBS35 - 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

- 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores. ESPANOLESBS45 - 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

- 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores. ESPANOLESBS55 - 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

- 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores. ESPANOLESBS60 - 60 € de descuento en compras de 439 € o superiores.

¿Quieres ver lo que puedes encontrar? Pues aquí te traemos una selección con varias de las mejores ofertas en teléfonos móviles de la Vuelta al Cole de AliExpress. Aquí solo vas a encontrar dos cosas: calidad y precios bajos.

Realme GT 7 Pro

Si quieres un teléfono equilibrado en todas sus prestaciones, y con un rendimiento de gama alta, el GT 7 Pro de Realme es tu mejor opción. Es un modelo de 6,78 pulgadas que cuenta con una cámara con IA sorprendentemente precisa y capaz de grabar vídeo y hacer fotos de mucha calidad incluso en zonas de poca luz. Su batería de 6500 mAh es una de las más grandes del mercado, lo que le confiere una autonomía inigualable, y su rendimiento es simplemente perfecto en cualquier frente.

Grande, fino, compacto y resistente, lo tienes rebajado desde casi 1200 € a poco más de 550 € con la Vuelta al Cole de AliExpress. ¿Lo quieres más barato? Pues solo tienes que usar el cupón ESPANOLESBS60 y es tuyo por poco más de 490 €.

Google Pixel 8 Pro

Google no falla cuando se trata de terminales Android, sobre todo porque es la compañía que se encarga de este sistema operativo. El Google Pixel 8 Pro es, sin lugar a dudas, uno de los mejores teléfonos que hay en este mercado ahora mismo. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, Android 14, es resistente al polvo y al agua, tiene cámaras de hasta 50 MP y hasta funciones de IA que mejoran la calidad de la imagen tanto en fotos como en vídeos.

Suma a eso una autonomía de más de 24 horas y un descuentazo de más de 540 € por la Vuelta al Cole de AliExpress y el resultado es claro: una compra prácticamente obligatoria, que te puede salir por 456 € o incluso por poco más de 390 € con el cupón ESPANOLESBS60.

Realme 14 Pro Plus

Cámara Sony de 3 aumentos, batería de 6000 mAh con más de 24 horas de autonomía, 256 GB de memoria para que no tengas problemas de almacenamiento y un curioso y elegante diseño en blanco y oro. Así es el Realme 14 Pro Plus, un teléfono Android de 6,83 pulgadas que tiene todo lo que le puedes pedir a un terminal: es potente, tiene un diseño especial y graba unos vídeos que parecen de cine.

Sorprendentemente fino, y con funciones como la estabilización óptica o el triple flash, lo tienes ahora mismo rebajado de 540 € a poco más de 230 € en la Vuelta al Cole de AliExpress y, si usas el cupón de descuento ESPANOLESBS35, te lo llevas por menos de 200 €. Un auténtico chollazo.

¿Tienes claro cuál vas a comprar? Si te convencen, lánzate a por ellos. Si no, no dudes en echar un vistazo al catálogo de ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress para encontrar tu nuevo teléfono móvil. Pero recuerda, ¡la promoción acaba el 27 de agosto!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.