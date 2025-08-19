La cámara Blurams 2K que todo el mundo quiere: visión nocturna a color, pack de dos y por menos de 22€

Noticias relacionadas Los 10 mejores drones con cámara del 2024

Sueles pasar mucho tiempo fuera de casa y te preocupa que puedan colarse en ella, o simplemente te gusta mantener controladas a tus mascotas. Sea cual sea el caso, estás buscando una buena cámara de seguridad y, con esta oferta, te llevas un pack de dos de los mejores modelos del mercado a un precio de risa: la Cámara de vigilancia Blurams 2K, está de oferta por solo 22 €, ¡y trae dos!

Este modelo está pensado para personas como tú, que te preocupas por la seguridad y quieres saber cómo están tanto tu hogar, como quienes están en él, cuando te encuentras fuera. Cumple con todo eso, grabando e incluso identificando quién está y dónde.

Por qué la recomendamos

La resolución 2K ofrece una calidad de imagen sorprendentemente buena.

Detecta mascotas y personas de forma automática gracias a su tecnología avanzada.

No tiene puntos ciegos.

Cuenta con un sistema de alertas en tiempo real que te avisa de cualquier cosa.

Cámara de vigilancia Blurams 2K

Cámara de vigilancia Blurams

Si por algo se desmarca la Cámara de vigilancia Blurams 2K frente al resto es, precisamente, por lo que ofrece. No solo tiene resolución 2K, también tiene función de seguimiento de movimiento, rotación 360º sin puntos ciegos y hasta visión nocturna a color. Hasta incluye comunicación bidireccional para conectarte al 100% con tu hogar.

Enfoca al momento y se instala de forma tan sencilla que no necesitas conocimientos, solo una red Wi-Fi, un teléfono y la app oficial de Blurams. En solo tres minutos la tienes montada y tu hogar más seguro. Así que, si tienes animales en casa y te preocupa que les pase algo, hazte con ella.

Esto opinan quienes ya la tienen

Hemos recopilado varias reseñas de compradores de la cámara Blurams 2K, y todas ellas coinciden en lo bien que funciona, lo bien que se ve y lo cómoda y fácil de usar que es:

"Producto increíble, funciona de maravilla. Siempre estoy atento a mi perrito cuando estoy trabajando."

"La cámara súper, funciona de maravilla, imágenes claras. Simplemente excelente."

"Las cámaras en interior se ven muy bien y captan bien el wifi, el audio es bueno, se instala muy fácil y la aplicación es fácil de usar."

Ahora mismo, este pack de dos cámaras está rebajado a tan solo 22,72 €, y AliExpress garantiza una entrega rápida con su servicio de envío a domicilio. Si te preocupa la seguridad de tu hogar, esta es la mejor oferta que puedes encontrar ahora mismo en cámaras domésticas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.