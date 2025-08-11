Cecotec rebaja su robot limpiafondos estrella que deja tu piscina impecable con solo usar tu móvil

Noticias relacionadas Las 10 mejores tumbonas de playa o piscina del 2024 para tomar el sol

Te encanta disfrutar de tu piscina en verano, pero odias tener que pasar horas y horas retirando las hojas, los bichos y limpiando los fondos. Son tareas que puedes dejar de hacer ahora mismo si aprovechas oportunidades como el nuevo Robot limpiafondos Conga Pooldroid 10000 TotalClean de Cecotec. Este modelo de la marca española, que ahora mismo está rebajado 50 € respecto a su precio habitual, es un todo en uno para piscinas con el que te puedes olvidar de limpiar.

Y no exageramos: elimina tanto la suciedad que se ve como la que no se ve, trabaja de forma autónoma con una batería enorme y limpia hasta 300 metros cuadrados, incluyendo fondos, paredes, superficies y línea de flotación. Además, se adapta a cualquier tipo de piscina. Sí, está aquí para hacerte la vida más fácil. ¡Y además está de oferta!

Lo mejor de este limpiafondos

Lo limpia absolutamente todo: línea de flotación, paredes, fondo y hasta la superficie de la piscina.

Su batería dura más de 2 horas y le permite limpiar hasta 300 metros cuadrados de una sola vez.

Se adapta a cualquier tipo de piscina y suelo sin problemas.

Tiene un gancho que facilita su extracción del agua.

Robot limpiafondos Conga Pooldroid 10000 TotalClean

Robot limpiafondos Conga Pooldroid 10000

Puede que sea para limpiar fondos en principios, pero el Robot limpiafondos Conga Pooldroid 10000 TotalClean va mucho más lejos. Este aparato logra detectar la línea de flotación de tu piscina para dejarla impecable, eliminando las marca que suelen quedar. Además, como tiene dos rodillos que giran, llega a cualquier rincón y acaba hasta con las algas más molestas. Y todo con tan solo usar un mando a distancia o tu propio teléfono móvil para programarlo.

Tiene una muy buena autonomía, de hasta 150 minutos, y no necesita ni cables ni mangueras gracias a su depósito de 4 litros. ¿Se queda sin batería? No pasa nada, porque se acerca al borde para que lo recojas fácilmente. Totalmente personalizable y automático, es perfecto para cualquier hogar con una buena piscina.

¿Qué opinan quienes ya los tienen?

Porque elimina toda la suciedad sin que tengas que molestarte, por cómo deja los fondos, por su capacidad de absorción... Son muchas las razones que hay tras las positivas opiniones de este robot limpiafondos, y aquí puedes ver algunas:

"Este robot me gusta mucho porque es cierto que puedes dejarlo todo el día dando vueltas quitando todo lo que cae a la piscina y ahorrando tiempo y dinero porque puedes poner la filtración y limpia fondos."

"Quita todas las hojas, absorbe insectos... La cesta es grande y muy cómoda de limpiar, una buena compra, la recomiendo."

"Es un aparato silencioso, fácil de poner en marcha y muy práctico si quieres ahorrar tiempo en mantenimiento"

Cecotec lo tiene en oferta por 649 € y te lo envía en un plazo máximo de 72 horas con la garantía que caracteriza a esta marca. No lo dudes más y hazte con él para olvidarte del mantenimiento de tu piscina.

