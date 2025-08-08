Despídete de los mosquitos en casa: esta es la mosquitera magnética que se instala sin taladro y cuesta menos de 15€

El verano tiene muchas cosas buenas, pero una de las peores es la cantidad de bichos que se cuelan en casa. Mosquitos, moscas, todo tipo de insectos y hasta cucarachas. ¿Y sabes cuál es la opción más cómoda para mantenerlos a raya? Colocar una mosquitera magnética que puedas abrir y cerrar como prefieras, sin necesidad de tener que utilizar las manos.

Una especie de cortina con imanes, y ahora hemos fichado en Amazon una de las más vendidas rebajada a menos de 15€. Es la mosquitera magnética de 90 x 220 cm de HOWIN, con más de 2.000 valoraciones positivas de usuarios que ya la han probado. No necesitas taladros, la instalarás en tiempo récord y encima te va a costar poquísimo.

Lo mejor de este producto

Cierre automático con 32 imanes potentes que se abre cuando pasas y se cierra sola sin dejar huecos.

Malla resistente y duradera fabricada con nailon de alta calidad.

Instalación fácil sin taladro ni tornillos. Incluye cinta adhesiva de gancho.

Apta para balcones, cocinas, caravanas y muchos tipos de puertas.

Así es esta mosquitera magnética

Mosquitera belcro

La mosquitera magnética de 90 x 220 cm de HOWIN está diseñada para que puedas dejar cualquier puerta abierta sin que entre ni un solo mosquito. Lo consigue con un sistema de imanes que recorren todo el centro de la cortina, y es lo que permite que se cierra sola justo al pasar.

El tejido es una malla de nailon negro muy elegante y discreta, y resistente al mismo tiempo. Y por si te lo preguntas, tiene la ventaja de dejar pasar tanto la luz como el aire. Ideal para mantener tu casa fresquita e iluminada sin rastro de los bichos.

Cómo instalar esta mosquitera en casa

Instalar esta mosquitera magnética no te va a llevar más de 10 minutos, y no necesitas herramientas ni ser un manitas. Toma nota:

Mide tu puerta antes de comprarla. Esta es de 90 x 220 cm, pero la tienes disponible también en otros tamaños. Limpia el marco de la puerta y seca la superficie antes de aplicar la cinta adhesiva. Coloca la cinta de velcro (incluida) en el marco de la puerta. Pega la mosquitera magnética alineando bien el centro y dejando 1-2 cm levantado para mejorar el ajuste. ¡Y ya está! La cortina se abre cuando la empujes fácilmente y se cierra sola al pasar.

¿Sabías que es tan fácil y barato? Esta mosquitera magnética es todo lo que necesitas en casa o en una segunda residencia, porque te va a librar de los bichos ¡por menos de 15€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.