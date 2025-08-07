Llevo 1 año utilizando esta depiladora de luz pulsada y no quiero volver a oír hablar cuchillas ni cera

Si hace un año me hubieran preguntado qué opinaba de la depilación, seguramente te hubiese dicho que es una tortura. Los métodos que había probado duelen (cera), no duraban nada y encima me irritaban la piel (cuchillas) e ir a un centro de estética para hacerme el láser no siempre me cuadraba. Hasta que descubrí las maravillas de la depiladora de luz pulsada Philips Serie 8000. Y ahora tengo la necesidad de contárselo a todo el mundo como el mejor truco de amigas.

Me depilo en casa, a mi ritmo y sin tener que pedir cita ni dejarme un dineral todos los meses. Lo que más me gusta es que tengo la piel suave, sin vello y sin irritación, y tampoco me da pereza hacerme mis sesiones mensuales con la depiladora de luz pulsada porque no duele ni mancha. Ha sido mi gran descubrimiento y si tú también te animas a probar la tecnología IPL, ahora la tienes rebajada un 32% en Amazon.

Puntos fuertes de esta depiladora de luz pulsada

Reducción del vello visible en solo 3 sesiones.

Personalización inteligente con SenseIQ, el sensor que detecta el tono de la piel y adapta automáticamente la intensidad.

Incluye accesorios específicos para cada zona (cara, axilas, línea del bikini y cuerpo).

Aplicación muy útil que te guía paso a paso y te ayuda a empezar con la IPL.

Así es la Philips Serie 8000

La depiladora de luz pulsada Philips Serie 8000 es un dispositivo que funciona con tecnología IPL (luz pulsada intensa), que emite pulsos de luz en diferentes longitudes de onda para dañar el folículo piloso e impedir el crecimiento del vello. Y sí, es 100% segura y está desarrollada por dermatólogos.

Lo que más me gusta es que incluye cuatro cabezales curvos con sensores que se activan automáticamente según la zona del cuerpo y mi tono de piel. Además, la tecnología SmartPulse se encarga de que la luz tenga la potencia justa para no dañar la piel.

Sesiones, cómo usarla y lo que más me gusta de la IPL

Al principio, seguí al pie de la letra las indicaciones de la app de Philips, me puse recordatorios para las sesiones cada dos semanas y después me fui convirtiendo en una experta.

En cada sesión, tardo literalmente menos de 10 minutos en depilarme las piernas completas, y un par de minutos extra si quiero repasar la línea del bikini o las axilas. Este fue el calendario que yo seguí y el que hoy me permite tener unas piernas sin vello:

4 tratamientos cada 2 semanas.

8 tratamientos cada 4 semanas.

1 única sesión de retoque al mes.

Lo que más me gusta es que puedo depilarme en casa, no duele ni mancha, y he notado la piel mucho más cuidada. Además, al acabar con el vello de una manera mucho más respetuosa, me ha mejorado mucho la textura de la piel en zonas donde antes solía tener granitos.

Esta depiladora de luz pulsada Philips ha sido mi gran descubrimiento, porque por fin puedo despreocuparme de la depilación y solo necesito hacerme un retoque mensual. Es una maravilla y si te animas a probarla, tienes la suerte de poder ahorrarte casi 200€ en Amazon.

