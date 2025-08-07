El flotador de piscina que puedes utilizar dentro y fuera del agua, y donde más morena te vas a poner este verano

¿Te apetece broncearte en tiempo récord, sin pasar calor y con tu bebida favorita en la mano? Entonces, necesitas este flotador de piscina de Sloosh, tu nuevo chaise longue XXL del verano. Es una colchoneta de grandes dimensiones, con la ventaja de que la puedes llenar de agua para tomar el sol sin necesidad de pasar calor. Y para coger color el doble de rápido.

A diferencia de los flotadores de toda la vida, este lo puedes usar tanto dentro como fuera del agua. Tiene las dimensiones perfectas para dos personas, y encima ahora hemos fichado el flotador rebajado un 22% en Amazon. No se nos ocurre accesorio más cómodo (ni más barato) para este mes de agosto.

Puntos fuertes de este flotador de piscina de Sloosh

Mide 2,1 metros de largo para tumbarte e incluye cojín desmontable para el cuello.

Uso en el agua o sobre el césped.

Fabricado con PVC grueso de 0,6 mm resistente al sol y a los pinchazos.

Con 2 portavasos y una cuerda de agarre para moverlo fácilmente o atarlo.

Razones para comprarlo hoy

Colchoneta flotador

El principal argumento para comprar hoy este flotador de piscina de Sloosh es que no vas a encontrar otro tan versátil, tan práctico ni tan bien pensado. Sirve para refrescarte mientras tomas el sol con solo llenarlo de agua, es la manera más rápida de broncearte y también es el hinchable perfecto para meterlo en la piscina.

Además, sabemos que no todos los productos acuáticos aguantan todo el trote que le damos en verano, pero esta es una colchoneta fabricada con materiales premium. Es estable, segura y te va a durar todo lo que la cuides.

Cómo ponerte morena más rápido en este flotador

Lo que más nos gusta de este flotador es que lo puedes utilizar como una piscina de bronceado en el césped o en la arena de la playa. El agua refleja los rayos del sol y potencia el bronceado, así que si llenas la base del flotador con un poco de agua, conseguirás broncearte en menos tiempo y de forma mucho más uniforme. Sin tener que pasarte horas al sol para coger un poco de colorcito.

Un truco: aplícate antes un acelerador del bronceado y luego tu crema solar habitual (mejor con SPF50+), relájate y deja que el sol haga el resto. Dentro o fuera del agua, ¡como prefieras!

Este flotador es el mejor invento si quieres ponerte morena sin necesidad de pasarte horas tumbada al sol. Aprovecha que ahora cuesta menos de 45€ en Amazon, porque lo vas a amortizar de sobra.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.