Chollo gaming en PcComponentes: llévate este impresionante monitor MSI con casi 100€ de descuento

¿Estás pensando en comprarte un monitor gaming? Aunque a veces perezca que no puede haber tanta diferencia entre uno y otro, sí debes tener en cuenta los detalles técnicos. A veces, lo queremos para jugar online de manera profesional, otras como simples aficionados y hasta para disfrutar de la mejor experiencia audiovisual posible. Por eso, tienes que tener en el radar el superdispositivo que hemos fichado rebajado en PcComponentes.

Es el monitor gaming MSI G274F, un dispositivo Full HD de 27 pulgadas y las prestaciones más top rebajado un 41% solo durante las Ofertas TOP de la Semana de PcComponentes. La oportunidad perfecta para llevarte el monitor que arrasa, con casi 100€ de descuento. ¡Te va a encantar!

Lo mejor de este producto

Panel Rapid IPS con 1 ms de respuesta GtG para la máxima precisión en escenas rápidas.

Frecuencia de actualización de 180 Hz para títulos que exijan buenos reflejos.

Compatible con NVIDIA G-SYNC.

Amplia cobertura sRGB del 132% para colores vivos y realistas.

Cómo es el monitor MSI rebajado

MSI monitor esport

El monitor gaming MSI G274F es un dispositivo diseñado para jugar a nivel competitivo, sin necesidad de pagar el precio de una pantalla premium. Eso sí, sus prestaciones te harán sentir que estás ante uno de los mejores dispositivos del mercado. Tiene una resolución Full HD (1920x1080) sobre un panel de 27'', un tamaño ideal para el escritorio y con una calidad visual optimizada para juegos rápidos.

La tecnología Night Vision mejora la visibilidad en escenas oscuras, y también tiene modo antiparpadeo y de reducción de luz azul para cuidar mejor tu vista. Y al ser compatible con NVIDIA G-SYNC, te aseguras de una sincronización perfecta entre el monitor y la GPU para evitar cortes o tirones.

Para quién es ideal

Gamers que buscan la máxima fluidez en shooters o juegos de acción gracias a sus 180 Hz y 1 ms de respuesta.

Jugadores habituales que quieren mejorar su experiencia sin gastarse un dineral.

Usuarios con gráfica NVIDIA que quieren aprovechar el máximo el G-SYNC compatible.

Quienes quieren dar el salto del 60 Hz al mundo gaming sin renunciar a una buena calidad de imagen.

Es imposible que las prestaciones de este monitor MSI no te entren por los ojos, porque es uno de los más vendidos de las ofertas de PcComponentes. Date prisa, porque el descuento termina este domingo (o antes si se agotan existencias).

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.