"Me ha ayudado a tener más energía y retener menos líquido": este es el suplemento de moda y que deberías probar

New Mall Media

New Mall Media

Noticias relacionadas Las 10 mejores vitaminas B12 del 2025: gominolas y comprimidos

Si últimamente notas pesadez, fatiga o que te cuesta hacer la digestión, tu cuerpo te está mandando señales. Y no necesariamente cuando comes más de la cuenta. Olvídate de dietas milagro, ayunos o modas detox con zumos de color verde, porque lo que realmente te va a ayudar va a ser un buen suplemento de cardo mariano. Quizá no lo conoces, pero va a hacer maravillas en tu cuerpo.

Y una buena opción es el suplemento de cardo mariano de Nutribrain, rebajado ahora a menos de 20€ y con más de 500 valoraciones positivas en Amazon. Combina el poder del cardo mariano con cúrcuma, alcachofa, cola de caballo, diente de león, desmodium y colina. Una fórmula 3 en 1 que desintoxica, ayuda a la salud hepática y mejora las digestiones. ¿Te animas a probarlo?

Secretos de este suplemento de cardo mariano

Triple acción detox que actúa a tres niveles —hepático, digestivo y renal—.

Protege el hígado del estrés oxidativo y mejora la producción de bilis.

Tiene efecto diurético natural y promueven la eliminación de líquidos.

Mejora la digestión de las grasas y previene el malestar después de las comidas.

¿Por qué y cómo tomarlo?

suplemento cardo mariano

El hígado suele ser uno de los grandes olvidados de nuestro cuerpo, hasta que se queja. Y suele hacerlo en forma de digestiones pesadas, hinchazón abdominal, cansancio crónico o problemas en la piel. Este suplemento de cardo mariano de Nutribrain te ayuda a prevenir (y aliviar) esos síntomas que derivan en un exceso de toxinas.

Se recomienda tomarlo en épocas de sobrecarga digestiva, cambios de estación, después de tratamientos farmacológicos largos o simplemente como mantenimiento de una buena salud hepática. La marca recomienda tomar una cápsula al día, preferiblemente durante la ingesta de alimentos, con un buen vaso de agua. Puntualmente, se pueden tomar dos cápsulas diarias.

¿De verdad funciona?

"Me ha ayudado mucho a sentirme con más energía y a retener menos líquido".

"Cumple la función de depurarnos, porque he comprobado que mi brote de acné a los 30 años (jamás había experimentado antes) se debe a la sobrecarga que le damos al hígado. Ha desaparecido por completo".

"Mi rutina diaria no ha cambiado, pero me encuentro mejor en cuanto a la digestión. Me noto algo menos cansado y no sufro los picores que tenía en las piernas".

¿Conocías todos los beneficios de un suplemento de cardo mariano? Si no tenías ni idea de sus ventajas, ahora puedes probarlo gracias a la oferta del 37% que tiene en Amazon. Tu cuerpo te lo va a agradecer.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.