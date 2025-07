El ventilador de techo perfecto para dormitorios y salones pequeños existe, es de Philips y está rebajadísimo

New Mall Media

¿Has encontrado ya la solución para dejar de pasar calor en casa? En el mes que llevamos de verano ya hemos tenido temperaturas récord en toda España, pero no es tan fácil como parece encontrar un sistema eficiente, estético y cómodo para todos los hogares. Los ventiladores de pie ocupan espacio, los de sobremesa no llegan a todas partes y el aire acondicionado no siempre es la mejor opción por el coste o el consumo. ¿Y el ventilador de techo?

Es un dispositivo que se lleva cada vez más, porque combina la brisa natural y silenciosa con iluminación LED regulable, y normalmente incluyen un mando a distancia. Ideal para dormitorios, salones, despachos y literalmente cualquier estancia de la casa, como ocurre con el ventilador de techo Philips Lighting que acabamos de fichar rebajado a mitad de precio en PcComponentes. Por menos de 90€, dejarás de pasar calor en casa este verano, ¿se puede pedir más?

Puntos fuertes de este ventilador de techo

Diseño compacto y elegante, ideal para espacios pequeños o techos bajos.

Tres velocidades de ventilación + función Natural Breeze con brisa natural.

Luz LED integrada con tres temperaturas de color (3000K, 4000K y 5000K).

Modo verano e invierno para redistribuir el calor también en los meses fríos.

Todo lo que debes saber

ventilador de techo Philips

El ventilador de techo Philips Lighting es uno de los mejores dispositivos que puedes colocar en casa. Está fabricado con materiales resistentes (acero + ABS), tiene un motor silencioso de 48 W y solo mide 49 cm de diámetro, así que no ocupa demasiado espacio visualmente. Además, incluye un sistema de iluminación LED con 4400 lúmenes que puedes ajustar en tres tonos (cálida, neutra y fría).

Desde el mando a distancia incorporado podrás encender y apagar la luz (también desde el interruptor de la pared), el sistema de ventilación y la velocidad. Y a diferencia de otras opciones, este ventilador de techo Philips también te va a servir en invierno, porque puede invertir el giro de las aspas para distribuir el aire acumulado en el techo. ¡Y todo por menos de 90€!

Ventajas de un ventilador de techo vs. otras alternativas

Característica Ventilador de techo Aire acondicionado portátil Ventilador de pie / sobremesa Consumo eléctrico Bajo Alto Bajo Ruido Muy bajo Medio Medio-alto Ocupación de espacio Ninguna (en techo) Alta Alta Estética / integración en casa Discreto y decorativo Aparatoso Visible, poco estético Sirve en invierno Sí (modo inversión) No No Iluminación incluida Sí (LED regulable) No No Control remoto Sí (mando incluido) Solo algunos modelos Solo algunos modelos Precio total a largo plazo Económico y duradero Coste elevado + mantenimiento Económico, pero menos eficaz

¿Sabes ya por qué tener un ventilador de techo es la mejor opción para refrescarte en casa este verano? Este de Philips tiene muchísimos puntos fuertes, y el más evidente para tu bolsillo es que está rebajado a mitad de precio. ¡Corre a por él!

