No friegues ni un plato más: Este lavavajillas de Cecotec es ultraeficiente y está rebajado 170€

Odias fregar los cubiertos, sobre todo porque sois muchos en casa y se gasta mucha agua y tiempo en ello. Has mirado lavavajillas y has visto que hay opciones que son muy buenas en consumo y rapidez, pero no tanto en precio. Por suerte, Cecotec, que tiene una buena gama de lavavajillas de toda clase, ha rebajado el Lavavajillas Cecotec Bolero Aguazero con un descuento que baja sus casi 809 € de precio a menos de 640 €. Una oferta muy tentadora.

Sobre todo porque cumple y supera con todo lo que se puede pedir a este tipo de electrodomésticos: es compacto, pero capaz; es potente, pero ahorra electricidad; es versátil, pero también rápido y silencioso. En resumen, es una compra perfecta si necesitas un lavavajillas en casa que sea compacto, potente y consuma poca agua y luz.

Lo que te va a encantar de este lavavajillas

Es tan silencioso que podrás ponerlo por la noche sin que moleste a nadie.

Con el motor Inverter Plus y su etiqueta A, este lavavajillas te garantiza que limpiará mucho más consumiendo mucho menos.

Tiene 60 cm de ancho y capacidad para 14 cubiertos, ideal para reuniones familiares.

Reutiliza el agua para reducir el consumo y usa vapor para desinfectar y limpiar mucho mejor.

Lavavajillas Cecotec Bolero Aguazero

Lavavajillas Cecotec Bolero

Muy pocos lavavajillas se pueden adaptar a tus necesidades como el Lavavajillas Cecotec Bolero Aguazero. Este modelo tiene tantos programas que puedes usar desde el limpiado rápido hasta la función SteamMax para que arrastre hasta la suciedad más incrustada. ¿Quieres ahorrar agua y electricidad? Pues también tiene un modo para eso. Además, lo puedes programar para que se ponga en marcha cuando quieras, sabiendo que siempre reutilizará el agua para consumir menos y no solo ayudarte a ahorrar, sino también a cuidar del planeta.

¿Vives en familia? Que no te engañen sus 60 centímetros, porque tiene capacidad de sobra, para hasta 14 cubiertos. Te puedes olvidar de fregar vajilla y cubiertos, pero también de pagar facturas disparatadas, gracias a su inteligencia y eficiencia. Es un modelo que atrae por su precio, pero enamora por las comodidades y facilidades que da.

¿Qué opinan los que ya lo tienen?

El Bolero Aguazero tiene tantas funciones y comodidades que encandila a todo aquel que lo compra. Solo tienes que echar un vistazo a algunas de las opiniones que hay sobre él:

"Este lavavajillas fue el mejor regalo para mi madre: práctico, eficiente y con un rendimiento impecable."

"Lava muy bien los platos, es muy silencioso y después de un año sigue funcionando como el primer día."

"Nos ha sorprendido muy gratamente este lavavajillas, tanto por su estética como por el desempeño de su labor. Sale todo súper limpio y tiene muchos programas."

Aprovecha este descuento cuanto antes. Si lo compras ya, no solo te llevas este lavavajillas de Cecotec por 639 €, también tienes la garantía de recibirlo en casa en pocos días.

