¿Puedo usar un sérum de Vitamina C en verano? Este es el motivo por el que debes hacerlo

¿Te han dicho que el verano no es buen momento para empezar a utilizar un sérum de Vitamina C? ¿Incluso que si lo utilizas a diario es mejor descansar durante estos meses? Hay un mito muy extendido que dice que el sol y este activo no se llevan bien, pero ocurre justo lo contrario. De hecho, añadir un sérum de Vitamina C a tu rutina de cuidado facial en verano es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar.

En esta época del año, la exposición al sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar generan un aumento del estrés oxidativo en la piel. Y por eso tiene más sentido aún utilizar un sérum de Vitamina C, porque es uno de los antioxidantes más potentes que existen para neutralizar los radicales libres que dañan las células de la piel. Eso sí, tienes que aplicarlo en la rutina de mañana y utilizar protector solar a diario, porque si no lo haces pueden aparecer manchas o pigmentación desigual.

Y ahora, ¿vas a introducir este producto en tu rutina? Te lo ponemos fácil, porque hemos fichado el sérum Vitamina C Intense 10% de M. Asam rebajado un 22% en Amazon, así que puedes probarlo por menos de 20€. Se va a convertir en tu nuevo indispensable.

El sérum Vitamina C Intense 10% de M. Asam es uno de los más potentes que existen, porque contiene un 10% de Vitamina C pura, algo que no tienen la mayoría de fórmulas del mercado.

Es ideal para cualquier rutina. Por un lado, es un potente cosmético antiedad, porque suaviza las manchas más oscuras y ayuda a la formación de colágeno. Por otro, ayuda a neutralizar los radicales libres que provocan el envejecimiento, pero también el acné o un tono desigual.

Y también es un sérum de Vitamina C para pieles normales, secas, mixtas y grasas. Hidrata en profundidad, mejora la elasticidad del rostro y hará que tengas esa piel con glow que todas amamos.

¿Cómo aplicar un sérum de Vitamina C? Lo ideal es utilizarlo en la rutina de skincare de mañana, después de la limpieza facial y con la cara bien seca. A continuación, aplica tu crema hidratante favorita y no te olvides del protector solar. También puedes aplicarlo por la noche, pero hace mucho más efecto de día. Sea como sea, ¡aprovecha que cuesta menos de 20€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.