Olvida la máscara de pestañas negra: este es el producto que no va a faltar en tu make-up de verano

¿Estamos de acuerdo en que la máscara de pestañas es el indispensable de cualquier maquillaje? Da igual si optas por un acabado natural o por uno mucho más intenso, pero es un producto que sí o sí tiene que estar. Pero las reglas del juego están cambiando, y es momento de dejar a un lado el negro aburrido para pasar a las máscaras de pestañas de colores. Azul eléctrico, lila pastel, rosa chicle, verde esmeralda... Las máscaras que se llevan este verano alargan y dan volumen, pero también aportan un toque de color para que tu mirada sea protagonista.

Si siempre has pensado que no son para ti o no te atreves con tanto color, eso está a punto de cambiar. Lo bueno es que tienes máscaras de pestañas de todos los tonos que se te ocurran, y también ayudan a resaltar ciertos aspectos. Por ejemplo, el azul o el morado realzan el color natural de tus ojos. Sirven para todo tipo de looks, porque aunque te maquilles poco y solo utilices un poco de gloss, le darás ese toque divertido al outfit.

¿Te atreves? Ahora es más fácil que nunca, porque la máscara de pestañas Lash Sensational Sky High Maybelline New York está rebajada un 36% en Amazon por tiempo limitado. Por solo 7€ tienes una de las tendencias del momento en make-up, ¿a qué esperas?

Máscara de pestañas Lash Sensational Sky High Maybelline New York

Máscara de pestañas Lash Sensational Sky High Maybelline

La máscara de pestañas Lash Sensational Sky High Maybelline New York lo tiene todo para que tu mirada sea el centro de atención de cualquier look. Es de color azul eléctrico, y lo mejor es que sienta de maravilla a cualquier mirada.

Un punto muy a favor es que contiene la misma tecnología de las máscaras de pestañas de color negro de Maybelline, como su cepillo cónico y flexible que llega a todas las pestañas. Además, la fórmula tiene extracto de bambú para hidratar y aportar color en una sola pasada sin dejar grumos.

¿El resultado? Unas pestañas con un volumen impresionante y un color azul eléctrico del que te vas a enamorar. Y también tienes esta fórmula disponible en rosa y en marrón.

Tan sencillo como aplicártela en movimientos ascendentes en zig-zag para repartir bien la fórmula por todas las pestañas, hasta por las más cortas. Es la máscara de la que todo el mundo está hablando, ¡así que consíguela con descuentazo!

