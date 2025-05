El pack que vuelve locas a las melenas curly: 6 productos para hidratar y dar volumen con descuentazo

New Mall Media

¿Tienes una melena curly y la mayoría de veces desearías que fuera lisa? Eso es porque todavía no has encontrado una buena rutina para pelo rizado ni la forma de sacarle todo el partido. Porque cuando lo hagas, te aseguramos que no vas a pedir ese deseo nunca más. Son melenas con mucha personalidad, a menudo se llevan todas las miradas, pero también necesitan mucho cuidado para tener unos rizos definidos, hidratados y con volumen.

A diferencia del cabello liso, el pelo rizado tiende a ser más seco y poroso. La forma del rizo en espiral impide que los aceites naturales del cuero cabelludo se distribuyan de manera uniforme, lo que se traduce en puntas secas, encrespamiento y falta de definición. Por eso, en tu rutina para pelo rizado necesitas un buen champú nutritivo (sin sulfatos ni siliconas), un acondicionador hidratante, mascarilla profunda o crema sin aclarado, aceite y una espuma para mantener la forma del rizo.

¿Has encontrado ya esos productos que le dan vida a tu melena? Que no cunda el pánico, porque tenemos todo lo que necesita tu melena curly a las puertas del verano: es el pack Nutrición y Volumen para rizos de COCUNAT. Una rutina completa formulada para darle vida a tu melena, ¡ahora rebajada a menos de 85€! Vas a alucinar.

Pack Nutrición y Volumen para rizos de COCUNAT

Metodo rizos cocunat

El pack Nutrición y Volumen para rizos de COCUNAT contiene todo lo que tu melena te está pidiendo a gritos para unos rizos cuidados, nutridos y muy hidratados.

Limpia en profundidad, hidrata, nutre y define para unos rizos de peluquería sin moverte de casa. Además, todos están formulados con ingredientes 100% seguros y libres de tóxicos, silicona y sulfatos. Esta rutina de COCUNAT para pelo rizado contiene:

Champú libre de sulfatos y siliconas.

Acondicionador reparador.

Mascarilla ultranutritiva.

Gel de definición (Booster de rizos).

Crema de peinado.

Turbante para un acabado libre de frizz.

Si eres constante y utilizas esta rutina para pelo rizado en todos tus lavados, conseguirás un pelo mucho más fuerte y 100% libre de encrespamiento. Además, son productos completamente veganos y aptos también para mujeres embarazadas o en lactancia. ¡Una rutina para darle vida a tu melena curly por menos de 85€!

