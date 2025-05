La radio portátil más vendida de Amazon es también cargador de móvil y linterna y cuesta menos de 40€

New Mall Media

El gran apagón nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es contar con aparatos que no necesiten corriente eléctrica, y de que los teléfonos móviles hace tiempo que dejaron de poder sintonizar emisoras de radio tradicionales. Si no quieres que te vuelvan a pillar por sorpresa, Amazon tiene a la venta una radio portátil de la marca Gemmac que es la más vendida de toda la tienda online no solo por lo práctica que es, sino también por su versatilidad y su genial relación calidad/precio.

Y es que la Radio de emergencia portátil Gemmac es también linterna, luz de lectura y hasta cargador de móvil, ¡y cuesta menos de 40 €! Una herramienta perfecta para guiarte en la oscuridad y estar al tanto de qué pasa con su radio, con un diseño perfecto para reforzar su portabilidad y una serie de funciones y características que la hacen irresistible. ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo, aunque te adelantamos que te va a convencer por completo.

Radio de emergencia portátil Gemmac

Batería portátil

La Radio de emergencia portátil Gemmac es perfecta para imprevistos como el reciente apagón vivido en España, pero también para hacer actividades al aire libre o acampar incluso en mitad de la nada. Diseñada con varias fuentes de alimentación, puede recargarse mediante puerto USB, panel solar o manivela manual, lo que garantiza su funcionamiento incluso en los escenarios más exigentes y complicado. Esta versatilidad energética le otorga una capa de seguridad adicional que es perfecta para cualquier usuario, y sin depender de redes eléctricas ni enchufes.

Equipada con una batería interna recargable de 2000 mAh, permite cargar dispositivos móviles a través de su puerto USB, evitando que tu teléfono se quede sin batería cuando más lo necesitas. Además, cuenta con una potente alarma SOS con luz intermitente que puede activarse fácilmente para pedir ayuda en situaciones críticas, siendo especialmente útil en zonas aisladas o durante emergencias naturales. También tiene una linterna LED de 3 W y una lámpara de lectura que son ideales para todo tipo de situaciones.

Y por supuesto permite sintonizar emisoras AM y FM gracias a la antena incorporada, o cargarse usando el mecanismo de manivela que posee. Lo hace además en un factor de forma de lo más compacto, perfecto para llevar a cualquier parte y también para usarla incluso sin molestar a nadie gracias a su conector para auriculares de 3,5 mm.

Una radio práctica, segura, portátil y de lo más polivalente que te sacará de más de un apuro. Es una herramienta perfecta para acampar o para ayudarte en situaciones inesperadas como el gran apagón vivido hace poco. Si quieres hacerte con ella, aprovecha, porque cuesta tan solo 39,99 €.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.