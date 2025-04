Este es el accesorio que obligatoriamente tendrás que llevar en el coche en 2026 ¡y ahora está rebajado!

New Mall Media

Hasta hace unos años, cuando necesitábamos señalizar una parada en el arcén o un accidente en carretera, recurríamos a los triángulos de emergencia. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico eliminó su obligatoriedad para dejar paso a la baliza V16, un dispositivo de señalización 360º que emite una luz naranja a alta intensidad. El fin de los triángulos acaba con un peligro importante en la carretera, porque ya no tendremos que bajarnos del coche y recorrer varios metros por el arcén.

Ahora, con la baliza V16, basta con bajar la ventanilla y colocarla en el techo del vehículo, porque tiene una superficie imantada. Y además de emitir luz visible a 1 kilómetro de distancia, el dispositivo de señalización que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 está conectado con la DGT 3.0. De esta manera, Tráfico puede avisar al resto de conductores a través de los navegadores y de los paneles de mensaje variable de que hay una incidencia en carretera.

¿Sabías que será obligatorio en unos meses? En 2026, la Guardia Civil podrá vigilar si lo llevas y si no es así, la multa será de 80 euros. Por eso, lo ideal es que te familiarices cuanto antes con la baliza V16 conectada y homologada de FlashLED SOS, uno de los modelos autorizados por la DGT y ahora rebajado un 25% en PcComponentes. Es uno de los primeros descuentos en dispositivos de este tipo, así que aprovéchalo para ahorrarte unos euros.

Baliza V16 conectada y homologada de FlashLED SOS

Baliza V16

Hay muchas luces de emergencia a la venta, pero no todas tienen conexión con la DGT 3.0. Durante todo este 2025 las podrás utilizar, igual que los triángulos de emergencia, pero en unos meses serán las balizas V16 las únicas válidas para señalizar un peligro. Y la baliza V16 conectada y homologada de FlashLED SOS está en la lista de las homologadas por la DGT, porque no merece la pena comprar un dispositivo al que no le puedas sacar partido en unos meses.

Por un lado, emite una luz 360º de color naranja a alta intensidad con un sistema magnético en la parte inferior que es capaz de resistir fuertes vientos. Además, el dispositivo será visible hasta a 1 kilómetro de distancia.

Por otro lado, y como marca la norma, este dispositivo de señalización V16 está conectado con la plataforma DGT 3.0, pues incorpora una tarjeta SIM y acceso a la red de última generación. Eso sí, la conectividad va incluida en el precio durante un mínimo de 12 años, así que no tendrás que pagar ningún suplemento.

También incorpora una pila que garantiza hasta 2,5 horas de autonomía y es resistente IP54 a todo tipo de condiciones meteorológicas. Aprovecha que PcComponentes acaba de rebajar la baliza V16 a menos de 45€, ¡es una de las más baratas ahora mismo!