Ni cacao ni exfoliante labial: este es el producto que te ayuda a cuidar tus labios por menos de 17€

Bálsamos, exfoliantes, mascarillas y hasta trucos caseros para hidratar tus labios y evitar que se agrieten. Lo has probado todo, ¿a que sí? Los complementos alimenticios, aunque a priori no lo veas así, también nos ayudan a cuidar la piel, el cabello, las uñas y los labios desde dentro. La L-Lisina es uno de los mejores (y más desconocidos) para mantener tus labios en buen estado durante todo el año, incluido el invierno, el verano o las épocas de estrés.

La L-Lisina es un aminoácido esencial, lo que significa que tu cuerpo no es capaz de producirlo por sí mismo y necesita obtenerlo a través de la alimentación o de suplementos. Está presente en alimentos ricos en proteína, pero muchas veces no en la cantidad suficiente, sobre todo si llegas una dieta vegana, vegetariana o no sueles comer demasiada proteína. ¿Y qué tiene que ver con los labios? Mucho más de lo que piensas, porque la L-Lisina ayuda a prevenir y reducir la frecuencia de los herpes labiales, un problema bastante común cuando se bajan las defensas, tenemos picos de estrés o hay cambios bruscos de temperatura.

Por tanto, sí, puedes seguir utilizando tu cacao favorito, pero lo ideal es que lo combines con el complemento alimenticio L-Lisina de Natural Elements, porque estarás cuidando tus labios también por dentro. Aprovecha que esta fórmula está rebajada un 20% en Amazon y llévatela por menos de 16€, ¡lo vas a agradecer!

Complemento alimenticio L-Lisina de Natural Elements

l-lisina natural elements

El complemento alimenticio L-Lisina de Natural Elements es todo lo que necesitas si tus labios se agrietan fácilmente, aparecen pieles muertas, herpes labiales o irritación. Es un suplemento que se encarga de mantener la piel suave alrededor de la boca, y por supuesto puedes complementarlo con tu bálsamo labial favorito.

La L-Lisina de este complemento es 100% vegana, porque utilizan maíz no transgénico como material prima. Además, las cápsulas están libres de aditivos, sustancias de relleno, estabilizantes y cualquier otra fórmula que no aporte nada al cuidado de tus labios.

Los momentos de estrés ya no afectarán a tus labios, con la incomodidad que provoca tenerlos agrietados. Y de paso, si utilizas labiales a menudo, el resultado será mucho más bonito e intenso.

Se recomienda tomar dos cápsulas diarias de este complemento de L-Lisina. El pack contiene la dosis suficiente para 6 meses de tratamiento, así que lucirás la sonrisa más bonita este verano ¡sin gastarte más de 20€! Merece mucho la pena, y sus más de 2.000 valoraciones positivas en Amazon lo confirman.