Esta es la smart TV más completa: es de Samsung, tiene 4K, 50 pulgadas y está rebajada a menos de 330 €

¿Buscando un nuevo televisor para el salón o la salita de casa? Si llevas años pensando en dar el paso, pero no te atrevías por los precios, estás a punto de acabar con esa barrera de una vez por todas. ¿Por qué? Porque Samsung, uno de los grandes referentes en materia de imagen y sonido, ha hundido por completo el precio de una de sus mejores smart TV con una oferta perfecta.

Y no es exageración. Solo por tiempo limitado, y solo en PcComponentes, vas a poder comprar la Smart TV Samsung 4K 50" con un descuento del 51% con el que ahorras 340 €. De este modo, te puedes olvidar por completo de los 670 € que cuesta normalmente y quedarte con esta televisión por menos de 330 €. Es un auténtico chollazo que no puedes dejar escapar, y que no vas a dejar escapar si sigues leyendo, porque vamos a contarte todo lo que ofrece.

Smart TV Samsung 4K

La Smart TV Samsung 4K 50" ha sido pensada para ofrecerte una experiencia de entretenimiento totalmente inmersiva y excepcional a través de la tecnología y el diseño más avanzados. Equipado con la tecnología Crystal UHD y su procesador Crystal 4K, este televisor ofrece colores mucho más vivos y naturales, permitiendo una experiencia visual que te absorberá por completo con un nivel de detalle mucho mayor, una nitidez total y un contraste mejorado. De hecho, es compatible con HDR10+, realzando cada escena gracias a su capacidad para optimizar profundidad, tonos, luces y sombras para garantizar una imagen mucho más realista.

Este modelo usa el sistema operativo Tizen, que brinda una navegación totalmente intuitiva y facilita el acceso a las principales plataformas de streaming, así como funciones de navegación web o incluso compatibilidad con asistentes de voz como Alexa o el Asistente de Google. Además, cuenta con conexión Wi-Fi y Bluetooth 5.2, junto con varios puertos HDMI, lo que potencia su compatibilidad con todo tipo de dispositivos. Asimismo, cuenta con una estructura compatible con el montaje VESA, además de patas incluidas, lo que permite colocarlo en cualquier parte.

También tiene mucho que ofrecer para los amantes de los videojuegos, ya que este televisor cuenta con el Samsung Gaming Hub que permite acceder a juegos en la nube sin necesidad de consolas u otros aparatos, además del modo automático de baja latencia (ALLM) y la frecuencia de actualización variable (VRR), que ofrecen la mejor respuesta posible al jugar y una imagen totalmente fluida para una inmersión y disfrute totales.

Todo esto viene acompañado del sistema Q-Symphony que sincroniza el sonido con barras de sonido compatibles y un precio de locos. Si aprovechas esta oferta, este televisor de Samsung es tuyo por solo 329 €. ¡Un chollazo!