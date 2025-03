Adiós a las manchas en el sofá o las alfombras: este es el aspirador de tapicerías que puede con todo

New Mall Media

Todos hemos manchado alguna vez el sofá, una alfombra o algún tejido que no podemos meter en la lavadora. Da igual con qué producto de limpieza frotes, porque no desaparece con nada y encima nuestros ojos siempre se van a la mancha. Hasta ahora. Igual no conoces los aspiradores de tapicerías, pero son la solución a tus problemas, porque acaban con ácaros, pelos de mascotas y manchas incrustadas en cualquier tipo de tapicería. Aunque lleven meses ahí y ya hayas probado absolutamente todo.

Funcionan en sofás, colchones, alfombras y hasta en los asientos del coche, pues son superficies en las que parece que la suciedad se incrusta y no desaparece con nada. Un aspirador de tapicería acaba con el polvo, los pelos de las mascotas y los alérgenos, pero también suele incluir una función de inyección y extracción de agua para acabar con las manchas más difíciles. Además, no solo podrás utilizar tu nuevo dispositivo cuando hay manchas, porque se recomienda aspirar sofás y colchones al menos una vez a la semana, y hacer una limpieza profunda con inyección de agua cada 3-6 meses.

El aspirador de tapicerías Conga 4000 Carpet&Spot Clean de Cecotec te lo pone muy fácil, porque es apto para todos los hogares, lleva meses siendo el más vendido de Amazon y encima ahora está rebajado un 22% por tiempo limitado. Aprovecha la oferta y llévatelo a casa por menos de 100€, ¡lo vas a agradecer!

Aspirador de tapicerías Conga 4000 Carpet&Spot Clean de Cecotec

Conga Popstar 4000

El aspirador de tapicerías Conga 4000 Carpet&Spot Clean de Cecotec es un dispositivo 3 en 1 que pulveriza, limpia y aspira para que ningún tipo de suciedad se te resista. Viene con un sistema de pulverización de agua en cabezal para dosificar fácilmente el caudal de agua y adaptarla a cada tipo de superficie.

Además, funciona con dos depósitos: uno de agua limpia con una capacidad de hasta 1 litro y otro de agua sucia de hasta 0,85 litros. Es ideal para aspirar tanto líquido como sólidos, y encima es compatible con líquido limpiador de baja espuma y hasta con agua caliente.

Este aspirador de tapicerías Cecotec rebajado tiene una potencia de máxima de 400 vatios y un poder de succión tan top que acabará con todas tus manchas en segundos. Además, el cable mide 4 metros y la manguera 1,2 metros, así que podrás llegar a cualquier zona dentro de un radio de hasta 5 metros.

No sabías que necesitabas este aspirador para sofás y colchones, pero ahora no vas a poder vivir sin él. Incluye también dos boquillas para aspirar líquidos y varios cepillos que se adaptan a cualquier tipo de suciedad. ¡Y todo por menos de 100€!