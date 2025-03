5G, hasta 256GB y un lápiz táctil de regalo: así es la tablet de Samsung que arrasa en Amazon con 180€ de descuento

New Mall Media

New Mall Media

¿Eres más de ordenador o de hacerlo todo en el móvil? Cada dispositivo tiene sus puntos fuertes y lógicamente nos permite hacer funciones diferentes, pero hay otro aparato que está a medio camino y que probablemente gane a los dos si hablamos de versatilidad. Hablamos de la tablet, que comparte la pantalla táctil con un smartphone y tiene una interfaz parecida, pero en tamaño y usabilidad se acerca mucho más a un portátil (salvando las distancias).

Por eso, la tablet se ha convertido en un imprescindible para muchísimos perfiles, sobre todo para aquellos que viajan mucho o simplemente quieren llevar el trabajo, los estudios o el entretenimiento siempre encima. Combina lo mejor de un móvil y de un ordenador, porque tiene una pantalla grande y cómoda, es fácil de transportar y suele tener una autonomía bastante superior a los dos dispositivos. Además, podrás utilizar para literalmente cualquier tarea.

Y no, no tendrás que gastarte un dineral en ella. Al menos, si aprovechas la oferta que acabamos de fichar en Amazon. Es la tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE, un dispositivo ultrapotente que ahora tiene un 33% de descuento solo por tiempo limitado. Te puedes ahorrar casi 200€ en ese top ventas, así que solo te vas a arrepentir si no aprovechas el chollo. ¡Date prisa!

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9

La tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE está disponible en distintas versiones. La hemos fichado en el modelo Wi-Fi con la carcasa trasera en gris y una capacidad de 128 GB. Sin embargo, también la tienes disponible en 5G, color verde menta y con un almacenamiento de hasta 256 GB.

Sea como sea, disfrutarás de un mundo nuevo de posibilidades para trabajar, estudiar, jugar a videojuegos, ver contenido en streaming o sacar tu lado más creativo. Y si piensas en la tablet como un diario o un cuaderno de dibujo, estás de suerte, porque incluye un lápiz táctil S Pen de regalo.

La pantalla es bastante amplia (10,9 pulgadas), incluye Vision Booster para disfrutar de cada imagen con total claridad y la mejor definición incluso a pleno sol. Además, protegen tus ojos de las emisiones de luz azul.

Otro punto muy a favor de esta tablet Samsung rebajada es que tiene una batería de larga duración, un marco totalmente metálico para mayor resistencia y clasificación IP68 para protegerla del agua y el polvo. Un dispositivo con el que no se te va a resistir nada, ¡y menos a este precio!