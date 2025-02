Potente, respetuosa con la piel y rebajada: así es la depiladora de luz pulsada Philips que arrasa en ventas

New Mall Media

¿Depilarte es una de las cosas de la vida que más pereza te dan? Si lo haces con cuchillas, el vello volverá a aparecer en un par de días y mucho más fuerte. Si prefieres un método más duradero, lo mejor es la cera, pero duele bastante y mancha mucho más. Y si lo dejas en manos de profesionales, tendrás que acudir a que te hagan el láser y pagar un dineral por ello. ¿Y ya no hay más alternativas? Por supuesto que sí, hay una más que ha llegado al mercado hace relativamente poco pisando fuerte: las depiladoras de luz pulsada.

Son dispositivos que funcionan con tecnología IPL (luz pulsada intensa) que emite pulsos de luz que penetran en la piel, alcanzan el folículo piloso y debilitan el vello desde la raíz. Por tanto, con un uso habitual en función de las recomendaciones de la marca, notarás que el vello se reduce progresivamente y que tu piel cada vez está más suave. Lo mejor es que puedes utilizar una depiladora de luz pulsada en todo el cuerpo, no mancha, no duele y no hay riesgo de irritación ni de sufrir cortes. ¿Qué más se puede pedir?

Si quieres pasarte a un método con el que ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, tienes que conocer la depiladora de luz pulsada Philiips Lumea Serie 7000. Tiene todo lo que necesitas para dejar atrás cualquier método de depilación convencional y encima ahora está rebajada un 36% en Amazon, así que aprovecha la oferta y llévatela a casa por menos de 280€. ¡Merece mucho la pena!

Depiladora de luz pulsada Philips Lumea Serie 7000

Depiladora philips lumea 7000

La depiladora de luz pulsada Philiips Lumea Serie 7000 es uno de los dispositivos más reconocidos del mercado y ahora vas a descubrir por qué. Funciona con tecnología IPL, que es 100% segura y respetuosa con la piel.

Emite pequeños flashes o pulsos de luz sobre la piel, que es lo que llega a la raíz del vello para evitar que vuelva a aparecer. La depiladora de luz pulsada se considera un tratamiento definitivo, porque con el paso de las sesiones el vello cada vez es más débil.

La puedes utilizar en el rostro (de las mejillas hacia abajo), las axilas, ingles, piernas y brazos. Además, incorpora un cabezal adaptado a cada zona del cuerpo y una fórmula patentada que adapta la intensidad de la luz al color de piel y al vello.

¿Y cómo utilizar la depiladora de luz pulsada? Philips recomienda empezar con cuatro sesiones (una cada dos semanas) y después continuar con una sesión al mes durante ocho semanas. Cuando llegues a la semana 36, disfrutarás de una piel libre de vello durante todo un año. Un chollo que hará la depilación más cómoda y sencilla, por menos de 280€.