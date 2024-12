Amazon rebaja el potente sérum que corrige arrugas e imperfecciones: ¡ahora por 20€ menos!

Noticias relacionadas Las 10 mejores cremas solares para niños y adultos del 2024

El sérum es uno de los cosméticos más potentes de cualquier rutina de skincare y probablemente ya lo sepas, tanto si lo utilizas como si no. Sin embargo, hay veces que no sabemos elegir los productos ni los ingredientes que mejor nos sientan, así que no hacen el efecto que queremos. Por eso, es indispensable que pienses en cuáles son las necesidades de tu piel (tener un tono más uniforme, difuminar los signos de la edad o tapar imperfecciones) y cómo es (mixta, seca, grasa, sensible). Así, estarás un paso más cerca de conseguir la piel que quieres.

Hay sérums que funcionan bien en todo tipo de pieles, pero hay muchos otros que son específicos de un tipo de rostro, así que fíjate bien antes de elegir el próximo paso de tu rutina. La mayoría del mercado suelen contener ácido salicílico, retinol o retinoides, ácido hialurónico, niacinamida, antioxidantes como la Vitamina C o péptidos. Son los más comunes y también los que corrigen los principales problemas de la piel, ya que el sérum es uno de los cosméticos más potentes que puedes utilizar a diario.

Por eso, hemos fichado en Amazon el sérum Pure Age Perfection Cicacne de Sensilis, porque es tan versátil que cubre varias necesidades y además ahora está rebajado un 36% solo por tiempo limitado. Aprovecha la oferta y llévate el cosmético perfecto para hacerte la skincare ¡con 20€ de descuento!

Sérum Pure Age Perfection Cicacne

El sérum Pure Age Perfection Cicacne de Sensilis es un producto con una textura ultra fluida, así que no notarás esa sensación de pesadez ni tampoco te dará grasa. Es más, es apto para todo tipo de pieles: desde las más grasas y con tendencia acneica hasta las sensibles.

Su fórmula contiene un 5% de ácido mandélico, que se encarga de controlar el exceso de grasa y promueve la renovación celular para unificar el tono y que desaparezcan las marcas de acné. También extracto de Centella Asiática, que tiene propiedades calmantes.

Pero los ingredientes no terminan aquí. El TFGB-2 estimula la producción de colágeno y contribuye en el proceso de regeneración de la piel, mientras que los probióticos mantienen el equilibrio de la microbiota y fortalecen la barrera protectora de la dermis.

¿El resultado? Este sérum de Sensilis reduce en un 40% las imperfecciones y las arrugas en solo dos meses de tratamiento. Solo tienes que aplicar entre tres y cuatro gotas tanto por la mañana como por la noche sobre la piel completamente limpia. ¡Un cosmético brutal que ahora está rebajadísimo en Amazon!