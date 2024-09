Este es el microondas con grill top ventas en Amazon que ahora puedes conseguir con casi 50€ de descuento

New Mall Media

Los electrodomésticos son indispensables en todos los hogares, aunque hay algunos que utilizamos muy de vez en cuando y otros que forman parte de nuestro día a día. Los microondas están en este segundo grupo, porque es imposible imaginar una cocina sin él. Calientan la comida, descongelan y hasta cocinan alimentos en cuestión de minutos.

Hace años, los microondas únicamente calentaban la comida, pero han evolucionado tanto que ahora tienen funciones que van mucho más allá. ¿Has sacado alguna vez algún tupper de la nevera y lo has metido en el microondas para que se descongele? ¿O has comprado comida pre-cocinada y has terminado de hacerla en el microondas? Estos pequeños electrodomésticos son tan útiles y funcionales, así que invertir en un modelo que rinda es una decisión inteligente. Sea como sea tu estilo de vida, estamos convencidos de que le vas a poder sacar mucho partido.

El microondas con grill y tecnología Flatbed de Sharp es un buen ejemplo, porque es uno de los pequeños electrodomésticos del mercado con mejor relación calidad-precio. Y por si fuera poco, ahora tiene un 22% de descuento en Amazon con el que te podrás ahorrar casi 50€ si lo compras ya. ¡Aprovecha!

Microondas con grill sharp

El microondas con grill y tecnología Flatbed de Sharp es un modelo muy útil en prácticamente cualquier cocina. Está disponible en diferentes versiones y capacidades, pero el modelo Flatbed Grill de 25 litros nos ha parecido perfecto para un hogar estándar.

Es de color negro, con pequeños detalles en plata que le dan el toque sofisticado. Pero lo mejor está en su interior, porque tiene 900 vatios de potencia como microondas, 1000 vatios de barbacoa y 10 niveles de potencia.

Uno de sus puntos fuertes es la función grill y también la tecnología Flatbed sin plato giratorio para aprovechar mucho mejor el espacio disponible dentro del microondas. Por supuesto, podrás calentar, descongelar tus alimentos y cocinar a tu aire.

Probablemente te sorprenda saber que con este microondas puedes conseguir resultados muy crujientes en pollo o verduras, sobre todo porque incorpora una práctica parrilla. También tiene control semidigital, función ECO y ahora un precio alucinante. Porque disfrutar de la mejor tecnología en casa debería ser un lujo al alcance de todos.