PcComponentes tira el precio de esta smart TV de LG: 4K, modo gaming y 43 pulgadas ¡a un súper precio!

Una buena televisión no tiene por qué ser la más grande. Lo importante es que pueda ofrecer una buena calidad de imagen y de sonido, que cuente con funciones inteligentes y, a ser posible, que también cuente con funciones gaming para los jugadores más exigentes. Combinar todo eso con una resolución 4K suele traducirse en smart TV caras, pero no siempre es así. No cuando hay marcas como LG, referentes que apuestan por bajar los precios con ofertas de lo más increíbles.

¿Una muestra de ello? Esta oferta que te traemos cortesía de PcComponentes. Solo por tiempo limitado, tienes la oportunidad de comprar la Smart TV LG 43NANO con un descuento de 290 € con el que, en lugar de pagar casi 650 €, te la llevas a casa por menos de 360 €. Es una oferta que no puedes dejar escapar, aunque, si tienes tus dudas, te invitamos a seguir leyendo. Vas a descubrir todo lo que hace especial a este televisor inteligente.

La Smart TV LG 43NANO es un modelo de TV que combina con maestría la tecnología de vanguardia con la elegancia en su diseño. Cuenta con una pantalla de 43 pulgadas que alcanza la resolución 4K UHD para brindar una claridad absoluta en todo momento gracias a su panel NanoCell. Gracias a este, logra una pureza de color única, alcanzando un 90% de colores puros RGB para conseguir un mayor realismo. Además, su procesador 4K a5 Gen 5 potencia aún más sus posibilidades, mejorando cada fotograma en color, brillo y fluidez, a la vez que simula el sonido Surround 5.1.

Este modelo usa el sistema operativo WebOS 22, que facilita la navegación y personalización para cada persona que use el televisor. Es totalmente compatible con tecnologías como HDR 10, HDR HLG y HDR HGiG y el Modo Filmmaker, lo que garantiza un nivel de visualización superior en cualquier contenido, sea una serie, una película o incluso un documental o un videojuego. En todos los casos, podrás disfrutar de una auténtica experiencia de cine sin salir de casa.

Si eres un gamer, este modelo de TV también piensa en ti. Cuenta con una latencia inferior a 19 ms y un menú de ajustes dedicado solo a los videojuegos para poder brindar la mejor experiencia posible. Una respuesta casi inmediata y una imagen cristalina se combinan con la posibilidad de disfrutar del juego en la nube a través de NVIDIA GeForce Now o con Xbox Cloud Gaming. ¿Qué significa eso? Que solo necesitarás un mando conectado a la TV para jugar, sin necesidad de consolas ni ordenadores.

Un modelo que impresiona por diseño, pero sobre todo por prestaciones. La 43NANO de LG cuenta con una peana central ideal para colocarla de pie, aunque también es compatible con los soportes VESA. Es una solución de lo más completa e ideal para cualquier hogar, y más con este precio rebajado a solo 359 €.