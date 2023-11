¡Ofertón en HP!: ahorra más de 450€ en este potente PC gaming HP Victus

New Mall Media

¿Te has cansado de que tu antiguo ordenador ya no sea capaz de mover los juegos que van saliendo a la venta? Si llevas un tiempo mirando nuevas piezas o incluso planteándote un portátil, detente. Te traemos una oferta muy especial cortesía de HP, y es que la famosa marca de informática está celebrando todavía su Black Friday con unos descuentos enormes en varios de sus mejores equipos, y eso incluye su gama de ordenadores de escritorio para gamers: Victus by HP.

Gracias a esto, tienes la oportunidad de comprar el PC Gaming HP Victus 15L con un descuento de más de 475 €. Solo por tiempo limitado, este genial equipo de sobremesa, con un hardware de lo más moderno, puede ser tuyo por menos de 674 €, cuando su precio original roza los 1150 €. Si no te basta con este descuentazo del 41% para lanzarte a por él, sigue leyendo. Te vamos a explicar todas las características y especificaciones de este potente ordenador para jugones.

Aunque no cuenta con sistema operativo preinstalado, el PC Gaming HP Victus 15L es una máquina ideal para disfrutar de videojuegos. Sus elementos centrales son un procesador AMD Ryzen 7, con 8 núcleos y una velocidad base de 3,8 GHz; y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050 con 8 GB de memoria. Gracias a ambos, tendrás a tu disposición la tecnología gráfica más eficiente del mercado, con un rendimiento ideal incluso en los videojuegos más exigentes.

Aunque su hardware no se queda solo ahí, ya que el equipo incluye 16 GB de memoria RAM y 512 GB de disco duro SSD de alta velocidad, acompañado además de un disco duro HDD tradicional con 1 TB extra perfecto para almacenar lo que necesites. Memoria y potencia de sobra para hacer lo que quieras contando, además, con el sello de calidad y estilo de HP. Esta torre mide tan solo 15,5 x 29,73 x 33,7 centímetros. Es compacta, pero está llena de potencia.

También está llena de puertos, porque incluye 4 USB 2.0, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 puerto para micrófono, 1 RJ-45, 1 USB-C, 4 USB adicionales y 1 combo de auriculares y micrófono. Todo eso, con un interior que tiene espacio para otra tarjeta gráfica adicional si lo deseas. Este PC Victus de HP es ideal no solo para jugar ahora, sino también para jugar en el futuro, gracias a su diseño escalable. Sus prestaciones son tan completas y adaptables que sorprende su precio tan bajo. Y es que, si aprovechas esta oferta, puede ser tuyo por solo 673,99 €. ¿A qué esperas?

Sigue los temas que te interesan