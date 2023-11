Solo durante las ofertas del Black Friday de Cecotec este robot aspirador Conga puede ser tuyo ¡a mitad de precio!

New Mall Media

Si quieres aprovechar las ofertas del Black Friday 2023 para comprar por fin ese robot con el que olvidarte de limpiar los suelos de casa, ha llegado la oportunidad perfecta. El Black Friday de Cecotec ha comenzado, con grandes descuentos en varios de los mejores robots aspiradores de esta marca española, y también varios de los mejores robots aspiradores que hay en el mercado. Vas a poder disfrutar de la mejor tecnología de aspiración inteligente pagando un precio realmente bajo.

Sobre todo gracias a ofertas como la que tiene el Robot aspirador Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power. Este modelo, uno de los mejores de la compañía, tiene un descuento del 50% en la tienda de Cecotec por el Black Friday. Una rebaja que deja su precio en tan solo 249 €, en lugar de los casi 500 € que suele costar habitualmente. ¿Vale la pena por ese precio? Teniendo en cuenta que se trata de un modelo con sistema de autovaciado y alta potencia de succión, por supuesto que sí. Pero, si necesitas más, solo tienes que seguir leyendo. Vamos a profundizar en todas sus características clave.

Conga-01-1

El Robot aspirador Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power condensa lo mejor de Cecotec en un único dispositivo. Al comprarlo, te llevas a casa tanto el robot de limpieza como el depósito de autovaciado, lo que permite disfrutar de una de las mejores funciones que hay en este mercado ahora mismo: cada vez que termina de limpiar, el dispositivo acude a su base de carga y vacía su depósito automáticamente, sin que tengas que hacer nada.

Y esa es solo una de sus bondades, porque hablamos de un modelo que tiene una potencia de succión de 7000 Pascales, perfecta para todo tipo de suciedad e incluso las alfombras más densas, y una autonomía de 280 minutos con la que puede limpiar incluso las viviendas más grandes. Además, controla su potencia automáticamente al detectar los niveles de suciedad, ajustándose con los 3 niveles que posee. ¿Lo mejor de todo? Que no solo aspira, también barre, friega y hasta pasa la mopa.

Tiene todo lo que se puede pedir a esta clase de dispositivos, con mapeo inteligente y programación vía app para que controles las salas en las que limpiar, cuándo limpiarlas y cómo limpiarlas. Por otra parte, su sistema de navegación láser facilita la detección de obstáculos y le permite calcular las rutas más eficientes para limpiar más en menos tiempo. En definitiva, es un robot aspirador de lo más puntero, y una oferta increíble del Black Friday gracias a la rebaja que deja su precio en solo 249€.

