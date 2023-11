¡Ofertón en el 11.11 de AliExpress!: este smartwatch Honor top ventas ahora tiene más de un 50% de descuento

New Mall Media

Combinar elegancia con calidad en un reloj inteligente no es fácil, o al menos no es barato. Los modelos de smartwatch con mejores prestaciones suelen ser caros, sobre todo si apuestan por un diseño elegante. Pero no siempre tiene por qué ser así. Si estás buscando un nuevo reloj smart, Honor, una de las marcas referentes del sector, tiene algo para ti. Algo especialmente interesante gracias a las ofertas de AliExpress 11.11

El gigante del comercio online está celebrando el 11 del 11 con ciertos de productos rebajados como nunca antes. Las mejores marcas se han dado la mano con los precios más bajos en esta promoción que acaba el 18 de noviembre, y que es todavía más interesante si la combinas con los cupones de descuento que tienes a continuación:

- ES15: 15 € de descuento por compras superiores a 100 €

- ES30: 30 € de descuento por compras superiores a 200 €

- D11ES40: 40 € de descuento por compras superiores a 250 €

- ES50: 50 € de descuento por compras superiores a 300 €

- ES100: 100 € de descuento por compras superiores a 500 €

- D11ES08: 8 € de descuento por compras superiores a 50 €

¿Y para qué sirve todo esto si quieres comprar un nuevo smartwatch? Para poder comprar el Smartwatch Honor GS Pro 103 con un descuento del 62%. Solo en AliExpress, y solo con el 11 del 11, vas a poder llevarte uno de los mejores y más elegantes relojes inteligentes del mercado por poco más de 70 €, en lugar de los casi 190 € que suele costar en tiendas. Una oferta única de la que te vamos a contar más a continuación, para que tengas más claro por qué no puedes dejarla escapar.

honor-01

Con una pantalla táctil de alta resolución de 1,39 pulgadas de tamaño y un diseño deportivo, el Smartwatch Honor GS Pro 103 se ha posicionado como uno de los mejores relojes inteligentes para personas aficionadas al deporte. Ofrece una monitorización totalmente precisa de la frecuencia cardíaca, calorías, calidad de sueño, oxígeno en sangre y decenas de variables más que, combinadas con sus 103 modos deportivos, brindan todas las herramientas para cuidar al máximo nuestra salud.

No falla en la geolocalización gracias a su potente sistema GPS, ni tampoco en las funciones inteligentes. Es de los pocos relojes smart que incluyen memoria interna para almacenar desde fotos hasta música, para no tener que depender de otros dispositivos. Aunque también puede conectarse con móviles iOS y Android para informar de notificaciones, responder a llamadas y mucho más.

Resistente, elegante y duradero, tiene una autonomía de hasta 25 días con una sola carga, y decenas de opciones de personalización que rematan su conjunto. Es uno de los mejores relojes de Honor y, ahora, también de los más baratos de la gama alta. Gracias al 11.11 de AliExpress, puede ser tuyo pagando solo 72,06 €. ¡A por él!

Sigue los temas que te interesan