¡Ofertón AliExpress 11.11!: Estos auriculares inalámbricos Lenovo ahora por solo 10€

Los auriculares inalámbricos no tienen por qué ser diminutos. Quienes no están convencidos con esos modelos porque son fáciles de perderse o incluso no encajan bien con los oídos, pueden encontrar en los auriculares de diadema la alternativa adecuada. Lenovo, una de las marcas más famosas del mundo de la tecnología portátil, tiene en su catálogo varios modelos de auriculares sin cable que son over-ear y que, además, ofrecen un sonido de calidad a un precio irrisorio.

Precio que se vuelve más bajo con las ofertas del 11.11 de AliExpress. Hasta el 18 de noviembre, puedes disfrutar de rebajas enormes al comprar en el gigante online AliExpress.

Gracias a estas ofertas de AliExpress, ahora vas a poder comprar los Auriculares Inalámbricos Lenovo TH30 con un descuento del 69% disponible solo por tiempo limitado. Con esta rebaja ahorras casi 25€ en su compra y los consigues por algo menos de 11€. Es una cifra tan baja que resulta casi imposible decir que no a esta oferta, pero, si necesitas más información para terminar de decidirte, solo tienes que seguir leyendo. ¡Te lo vamos a contar todo sobre estos cascos inalámbricos!

Los Auriculares Inalámbricos Lenovo TH30 están disponibles en diferentes colores, pero todos ellos se caracterizan por este diseño over-ear con diadema que se coloca sobre la cabeza. Se adaptan a la perfección gracias a su sistema ajustable y extensible, y además puedes guardarlos para que ocupen menos espacio al ser plegables. Envuelven tus oídos con sus drivers de 40 mm para ofrecerte el sonido más completo y profundo posible, sin retardo además gracias a la tecnología Bluetooth 5.3 que tienen.

Incluyen micrófono para poder hablar por teléfono sin tener que cogerlo, o también para hacer llamadas y videollamadas si lo necesitas en el PC. Por otra parte, cuentan con tecnología de cancelación activa del ruido para evitar que los ruidos del exterior estropeen las canciones que tanto te gustan, o para que puedas concentrarte mejor.

Estos auriculares forman parte de la gama Thinkplus, con materiales premium que garantizan un rango sonoro amplio y repleto de calidad. Su batería de 250 mAh ofrece incontables horas de autonomía y su peso de 325 gramos hará que casi no notes que los llevas puestos. ¿Lo mejor de todo? Sin duda, el precio al que quedan gracias a este ofertón. Si lo aprovechas ya, vas a poder comprar estos auriculares Bluetooth de Lenovo por solo 10,72 € en lugar de los casi 35 € que cuestan. ¿Vas a dejarlos escapar?

