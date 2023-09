¡24h sin IVA!: Sólo en el nuevo MediaMarkt del centro comercial La Vaguada de Madrid

New Mall Media

Anoche, bajo un cielo estrellado, MediaMarkt deslumbró a más de 3.000 clientes apasionados con la gran apertura de su nueva tienda en el Centro Comercial La Vaguada, en Madrid. El entusiasmo fue palpable, con multitudes ansiosas que formaron colas kilométricas antes de la medianoche, ansiosos por adentrarse en este paraíso tecnológico.

Para celebrar su nueva apertura, MediaMarkt ha lanzado la campaña '24 horas sin IVA en todo'. Sí, escuchaste bien, ¡sin IVA! Desde las 22:00 de anoche hasta las 22:00 de hoy, todos los clientes que visiten esta tienda podrán llevarse sus productos favoritos con un descuento directo del IVA. Esta oferta aplica a todos los productos en stock, con la única excepción del nuevo iPhone 15. Así que, si tienes una lista de deseos tecnológicos, esta es tu oportunidad de oro para hacerla realidad a precios que te dejarán boquiabierto.

¡La fiebre de la tecnología está en pleno apogeo en Madrid! La inauguración de la 17ª tienda en la Comunidad de Madrid ha desatado una expectación sin precedentes, ¡y no es para menos! Los clientes ya están disfrutando de las ofertas en telefonía, informática, auriculares, smartwatches, pequeños electrodomésticos y televisión. ¿Lo mejor? A pesar de la multitud, el nuevo MediaMarkt en La Vaguada cuenta con un stock suficiente para satisfacer a todos los clientes.

¿Qué harías con el descuento del IVA en tus productos favoritos? ¿Necesitas algunas ideas? Desde smartphones de última generación hasta los mejores gadgets, tienen lo que deseas. ¡Pero date prisa, sólo hasta las 22:00 horas! No querrás perderte estas ofertas. Tu tarde perfecta comienza en MediaMarkt.

¿Tu deseo es un producto Apple que marque la diferencia? ¡El MediaMarkt de La Vaguada tiene la solución perfecta en sus 24 horas sin IVA! Aunque el iPhone 15 está excluido, el iPhone 14 Pro Max es una joya que no querrás perderte. Es el tope de gama de esta generación, destacando tanto en potencia como en belleza.

Su pantalla Super Retina XDR de 6,7'' ofrece una experiencia visual incomparable, mientras que su sistema de cámaras Pro Principal de 48 megapíxeles te permitirá capturar momentos con una calidad asombrosa. Con el chip A16 Bionic, la conectividad 5G y el reconocimiento facial, este iPhone es una maravilla tecnológica.

¿Buscas un compañero fiel para tus aventuras digitales? El portátil HP 15s-eq1134ns es la elección indiscutible en el MediaMarkt de La Vaguada. ¿Qué lo hace especial? Comencemos por su impresionante pantalla de 15,6 pulgadas con microborde y su diseño ultraligero, perfecto para acompañarte en tus desplazamientos.

Pero aquí viene lo mejor: su rendimiento es extraordinario gracias a su procesador Intel® Core™ de 12ª generación. Experimenta un funcionamiento impecable, gráficos envolventes y el poder de la Inteligencia Artificial al alcance de tus manos. Además, su conectividad inalámbrica potencia tu productividad. No dejes pasar la oportunidad de hacerte con tu nuevo dispositivo favorito. Visita el nuevo MediaMarkt de La Vaguada en Madrid y llévate el HP 15s-eq1134ns sin IVA.

Auriculares True Wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro

¡La revolución del sonido ya está aquí! Los Samsung Galaxy Buds2 Pro son la respuesta a tus deseos auditivos. Si aún no tienes unos auriculares inalámbricos o los tuyos ya no cumplen, no busques más. Estos pequeños tesoros son la definición de potencia y elegancia.

Imagina sumergirte en un mundo de sonidos más profundos e inmersivos, donde tu música favorita cobra vida como nunca antes. Eso es lo que te ofrecen estos auriculares inalámbricos. Pero eso no es todo, también vienen cargados de tecnología. Con cancelación de ruido, tres micrófonos con un diseño aerodinámico especial y un diseño ergonómico mejorado, se adaptan perfectamente a ti.

En el MediaMarkt de La Vaguada, tienes la oportunidad de hacerte con esta maravilla a un precio increíble. Olvídate de los cables y sumérgete en la mejor experiencia de reproducción. ¡Consigue los Galaxy Buds2 Pro ahora y descubre un nuevo nivel de calidad!

