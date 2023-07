Estos auriculares gaming Logitech lo están petando en PcComponentes ¡y están rebajados un 29%!

New Mall Media

Si eres un jugón, o una jugona, sabrás que no hay nada más importante en un videojuego que el sonido. Necesitas captar hasta el más mínimo detalle para saber dónde están tus compañeros o enemigos y poder dar tu mejor rendimiento durante la partida. Y esto, por supuesto, también lo podríamos trasladar a un mayor disfrute de series o películas, e incluso música. ¿Quieres disfrutar de todo esto con unos buenos auriculares gaming inalámbricos? Logitech, una de las marcas más famosas de accesorios para PC, te lo va a poner muy fácil.

Y es que esta firma, en colaboración con PCComponentes, ha lanzado una promoción especial con la que puedes comprar los Auriculares Gaming Inalámbricos Logitech G435 pagando menos de 60 € solo por tiempo limitado. Una rebaja del 29% que deja este genial headset para gamers a un precio de lo más bajo, y que se va a convertir en una compra obligatoria si sigues leyendo. ¿Por qué? Porque te vamos a contar todas sus características y bondades.

Auriculares-01

Una calidad de sonido por encima del resto. Esa es la carta de presentación de los Auriculares Gaming Inalámbricos Logitech G435, que muestran sus bondades gracias a su total compatibilidad con tecnologías como Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech o incluso Windows Sonic. Se conectan sin cables gracias a una solución Bluetooth avanzada que puedes utilizar tanto en PC como en Mac, dispositivos móviles y consolas PlayStation.

Latencia mínima para que no sufras retardo alguno entre imagen y audio, calidad tanto al escuchar como al captar tu voz y una batería que brinda una autonomía total. Con una sola carga, este headset puede ofrecer hasta 18 horas de batería para tus sesiones de juego más largas. Y todo, además, con una comodidad absoluta gracias a su diseño ergonómico y a un peso de tan solo 165 gramos. Casi ni notarás que los llevas puestos.

Incluye un limitador de volumen a 85 dB para no dañar tus oídos, conector USB para conectarse inalámbricamente a todos los aparatos compatibles, puerto USB-C y hasta un certificado de carbono neutro que acompaña a un proceso de fabricación con un 22% de plásticos reciclados. No solo suenan bien y graban tu voz con nitidez, también defienden el cuidado del medio ambiente gracias a su apuesta ecológica. ¿Lo mejor de todo? Que ahora estos auriculares gaming sin cable pueden ser tuyos a precio mínimo con esta oferta. ¡Que no se te escapen!

