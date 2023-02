Cocinar más sano ahora es posible: esta freidora de aire Cosori tiene un 20% de descuento

New Mall Media

¿Alguna vez te has planteado incorporar a tu cocina una freidora de aire? ¿Piensas que estos dispositivos no son para ti y que no le vas a dar demasiada utilidad? ¡Te equivocas! Las air fryers son un electrodoméstico relativamente nuevo y que han irrumpido con fuerza en el mercado en los últimos meses, por lo que es normal que haya personas que todavía se muestren reticentes. Sin embargo, ofrece muchas ventajas a nivel personal y de salud.

Estos dispositivos, como su propio nombre indica, permiten elaborar cualquier plato sin aceite o con una cantidad muy pequeña. De esta manera, se reduce el consumo de grasa y también se minimiza la ingesta calórica, ¡lo que por supuesto es muy bueno para la salud! Sin embargo, también te permitirá ahorrar tiempo en la cocina, ya que las freidoras de aire combinan potencia y versatilidad. Podrás elaborar tus recetas favoritas, de manera rápida y sin necesidad de estar delante de la freidora durante el tiempo que dure el cocinado.

¿No confías en que sean capaces de ofrecer los mismos resultados? ¡Te sorprenderás! Los alimentos adquieren un aspecto dorado y una textura muy crujiente, así como el máximo sabor. Ahora, podrás disfrutar de sus ventajas a un precio realmente contenido. ¡Consigue esta freidora de aire de Cosori, una de las más vendidas de Amazon, con un 20% de descuento!

freidora sin aceite

La freidora de aire de Cosori tiene una capacidad de 3,8 litros, por lo que es perfecta para elaborar varias raciones de cualquier receta. Y si necesitas cocinar para un gran número de personas, ¡tampoco tendrás de lo que preocuparte! La air fryer destaca por su potencia y rapidez, por lo que no necesitarás invertir mucho tiempo para conseguir resultados fantásticos.

Es un dispositivo muy sencillo de utilizar e intuitivo. En la parte superior incorpora un panel táctil mediante en el que puedes controlar todos los ajustes de tu elaboración. Puedes optar por seleccionar uno de sus siete ajustes automáticos o, si lo prefieres, elegir tú mismo el tiempo y la temperatura. En ambos casos conseguirás resultados profesionales.

La freidora de aire es apta para introducir todos los alimentos que imagines. Además, reduce hasta en un 97% el consumo de grasa, una fantástica ventaja en términos de salud.

Si te quedas sin imaginación, en la App VeSync encontrarás una infinidad de recetas. Además, incluye un fantástico pack de accesorios que te da la versatilidad que necesitas. ¡Aprovecha la oportunidad y consigue este modelo de Cosori por menos de 100€!

