Así es el limpiador de manchas que arrasa en Amazon ¡ahora con un 31% de descuento!

New Mall Media

Disfrutar de la compañía de nuestras mascotas nos trae una inmensa felicidad que no cambiaríamos por nada en el mundo. Sin embargo, por mucho que disfrutemos de nuestros animales de compañía, no podemos negar que su laborioso cuidado nos obliga a disponer de las herramientas adecuadas no solo para garantizar su salud y comodidad, sino también la nuestra. Y es que estos animales, por lo general, suelen ser los responsables detrás de las manchas y de las ingentes cantidades de pelo que vemos repartidas por los distintos rincones de nuestro hogar.

Por suerte, contamos en la actualidad con electrodomésticos diseñados para ayudarnos a mantener nuestra casa limpia y libre de la suciedad que causan nuestras mascotas. A continuación, vamos a hablarte acerca del limpiador de manchas multisuperficie Bissel Spotclean Pet Pro, artículo que podrás encontrar en Amazon con un descuento del 31%.

Bissell limpiador de manchas Spotclean Pet Pro

El limpiador de manchas multisuperficie Bissell Spotclean Pet Pro es capaz de ofrecer al usuario un acabado de limpieza potente gracias a su silencioso motor de 750W, cuyo nivel de ruido no supera los 82dB. Esto hace del limpiador de manchas una herramienta ideal para lidiar eficazmente con la suciedad del hogar y con la que pueda encontrarse en el interior del coche.

Gracias a su manguera de 1,5 metros de longitud, se consigue también una poderosa succión y una acción de cepillado capaz de eliminar rápidamente la suciedad incrustada y las manchas que se encuentren en la superficie a tratar.

Para asegurar al usuario un proceso de llenado y de vaciado lo más sencillos posibles, el limpiador de manchas multisuperficie Bissell Spotclean Pet Pro incorpora una tecnología de doble tanque de agua extraíbles con el que podrás limpiar con agua limpia mientras que la suciedad y el polvo que recogen quedan almacenados en un depósito completamente distinto.

Destacar también su tecnología Stain Trapper Tool, capaz de disparar spray, fregar y succionar toda la suciedad que pueda producir tu mascota dentro del depósito de la herramienta. Esta suciedad quedará recogida y almacenada en el interior de un tanque separado, el cual podrás desenroscar fácilmente para conseguir un vaciado sencillo dle mismo.

Combinado esto con las fórmulas limpiadoras Bissel 1087N, 1086N, 1089N y 1078N, encontramos que el limpiador de manchas multisuperficie Bissell Spotclean Pet Pro te ayudará a conseguir los mejores resultados de limpieza para tu hogar.

Sigue los temas que te interesan