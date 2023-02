¡Ni una arruga! Tu ropa como nueva con la plancha de vapor Solac ¡ahora por menos de 40 euros!

New Mall Media

Si normalmente vas con la ropa algo arrugada a todos sitios, no te preocupes, porque la plancha de vapor Solac es el electrodoméstico que te permite ir como un pincel gracias a su fácil funcionamiento. Ahora la tienes con un descuentazo del 60% y las compras por menos de 40 euros en Amazon. No te pierdas esta promoción que no durará siempre, es decir, solo un tiempo limitado. ¡Corre antes de que se agote!

La Solac Solution PV2490 es una de la plancha de vapor más completas. Sus características así lo afirman: 3000W, golpe de vapor 200g/min, regulador vapor y temperatura, suela cerámica, función spray, doble sistema antical, sistema auto limpieza, depósito 290ml de clase de eficiencia energética A+. es decir, con esta plancha ahorras energía, pagas menos al comprarla y presumes de ropa porque nunca estará arrugada. Te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Plancha vapor Solac

Con esta plancha de Solac te beneficias de cantidad de ventajas a la hora de planchar, esa ardua tarea para muchos que ahora será más fácil con su avanzada tecnología y facilidad de uso.

Para empezar, destaca que presenta una potencia alta de 3000W con golpe de vapor intenso de 200g/min a la que no se le resiste ninguna arruga. Además podrás ajustar el vapor y la temperatura que necesitas acorde con cada tipo de prenda con su rueda reguladora.

Presenta suela de cerámica de gran deslizamiento que es fantástica a la hora de planchar de forma uniforme todo tipo de prendas. De esta manera, su gran vapor permite un óptimo planchado vertical.

Entre sus características, hay que nombrar que es una plancha con depósito de 290ml de capacidad, punta de precisión, función spray y vapor continuo de 45g/min para acabados perfectos. Y fácil de usar al contar también con un indicador luminoso de calentamiento que se apaga una vez ha llegado a la temperatura y de sistema anti goteo que evita manchar las prendas.

Para que la conserves más tiempo, dispone de doble sistema antical y sistema de auto limpieza. En un elegante diseño en color negro, ocupa poco espacio y lleva la garantía de Solac, una de las marcas pioneras y de mayor experiencia en pequeño electrodoméstico.

Si la quieres, es el momento de comprarla porque tiene un descuento del 60%. Si antes costaba 100 euros, ahora es tuya por 39,90 euros. Es decir, tienes una plancha realmente top por menos de 40 euros.

Sigue los temas que te interesan