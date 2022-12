El reloj inteligente de Amazfit más buscado de estas Navidades ¡está rebajado un 40%!

New Mall Media

¿Buscas un buen regalo para estas Navidades? Los relojes inteligentes nunca pasan de moda, y mucho menos con marcas como Amazfit. Esta firma lleva años demostrando que se puede innovar con cada nuevo smartwatch sin tener que disparar los precios, sobre todo con ejemplos como la oferta que te traemos. Es verdaderamente irresistible.

¿Por qué? Porque ahora puedes comprar el Smartwatch Amazfit GTS 1 en Amazon pagando menos de 54 €. Su precio de venta habitual ronda los 90 €, así que este descuentazo del 40% que tiene, solo por tiempo limitado, es justo lo que necesitaba para dar el paso. No lo dudes más y cómpralo, es el regalo ideal para esta Navidad. Aunque, si quieres saber más de él, vamos a ayudarte a continuación.

Reloj inteligente Amazfit GTS

Un reloj inteligente que sabe combinar el diseño, la moda y la tecnología con un resultado excepcional. Este modelo en color naranja llama la atención por su aspecto, pero lo realmente interesante es su interior. Y es que el Amazfit GTS 1 es uno de los mejores compañeros inteligentes que puedes llevar en tus muñecas.

¿Por qué lo decimos? Para empezar, porque cuenta con 12 modos deportivos distintos ideales para medir tu entrenamiento y rendimiento físico. Mide tu frecuencia cardíaca, tu nivel de oxígeno en sangre y todas las calorías que gastas a lo largo del día. Por supuesto, también mide tus pasos. Todo esto en tiempo real, para que siempre veas cómo te encuentras independientemente de la actividad que estás realizando.

Además de eso, su batería dura hasta 14 días con una sola carga. El reloj es sumergible, soportando hasta 5 atmósferas de presión. Si te despistas y lo llevas en la ducha no pasará nada, de hecho, seguirás recibiendo las notificaciones de tu móvil en él sin problemas. Se conecta fácilmente al smartphone, sea iOS o Android, permitiéndote leer mensajes, correos, notificaciones y hasta llamadas.

Con sistema de alarmas, previsión meteorológica y mucho más, no cabe duda de que estamos ante uno de los mejores relojes inteligentes que puedas encontrar en cuanto a calidad/precio. No estamos locos cuando te decimos que es todo un acierto si quieres regalarlo estas Navidades, y más ahora que tiene un descuento de más de 35 €. No dudes más y cómpralo ya antes de que esta genial oferta se acabe. ¡Porque ten por seguro que va a volar!

