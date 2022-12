La televisión de Samsung que está arrasando en PcComponentes, ¡ahora con un 40% de descuento!

PcComponentes trae ofertas durante todo el año, para que comprar más por menos sea posible. Por ello, queremos enseñarte un descuento del 40% en una televisión de Samsung que no vas a poder dejar escapar. Ahora, el modelo de 55" QLED UltraHD 4K HDR10+ lo puedes comprar por tan solo 689 euros, cuando normalmente cuesta 1.149 euros. ¡No te quedes sin la tuya!

Esta televisión de Samsung se caracteriza por ser rápida, por tener una calidad de imagen insuperable y por su modo Multi View. Suena bien, ¿verdad? ¡Pues hay mucho más que tienes que conocer sobre ella! Te contamos todos sus entresijos para que a la hora de comprarla sepas que es un acierto seguro. Que, teniendo en cuenta que hablamos de Samsung, eso estaba ya asegurado, simplemente los descuentos de PcComponentes te lo ponen más fácil para que puedas decidirte.

Televisión Samsung 55" QLED UltraHD 4K HDR10+

Televisión Samsung

La televisión de Samsung en oferta en PcComponentes no deja indiferente a nadie. Ofrece una experiencia visual única, con menos parpadeos y cortes en las escenas. Además, podrás jugar en ella a tus videojuegos favoritos, porque tiene unos gráficos insuperables. A ello le sumaos que también tendrás a tu alcance y de una forma muy sencilla tu contenido favorito. Ya sea de Netflix, HBO, Disney +... Incluso podrás disfrutar de Apps como Tik Tok en tu nueva TV.

Si pasas muchas horas viendo la televisión, tampoco tendrás que preocuparte por tu salud ocular, ya que la televisión de Samsung es capaz de ajustar el brillo automáticamente para adaptarlo al ambiente y así tu no tendrás que forzar la vista en ningún momento. Por no hablar de su sonido: también detecta el entorno y su ruido para ajustar de forma automática el volumen. ¿Qué más se le puede pedir a una TV? ¡Un modo Multi View!

El modo Multi View hará que en tu casa no haya más discusiones sobre qué se ve en la televisión. Podréis ver varios contenidos a la vez, ajustando el tamaño de la pantalla y el sonido de cada una de ellas, para que así podáis disfrutar de un rato en familia sin que ninguno se tenga que sacrificar a ver algo que no le gusta por el otro. O, si hay varias competiciones deportivas a la vez, no hay mejor plan que poder disfrutar de todas ellas a la vez.

Esta televisión de Samsung que está arrasando en PcComponentes tiene un descuentazo que es irresistible. Ahora cuesta 689 euros, cuando normalmente su precio roza los 1.150. Si, como lo oyes, ¡tiene un 40% de descuento! Aprovecha ahora y no te quedes sin la tuya.

